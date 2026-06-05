Rolande zet een volgende stap in de verduurzaming van zwaar wegtransport met de ingebruikname gisteren van elektrische laadfaciliteiten op een locatie waar al bio-LNG wordt aangeboden. Daarmee brengt het bedrijf op één locatie twee bewezen oplossingen samen voor transporteurs en verladers die op dit moment al serieus werk willen maken van CO2-reductie.

De locatie in Tilburg laat zien waar Rolande voor staat: geen theoretische toekomstbeelden, maar werkbare oplossingen die passen bij de praktijk van transport. Door bio-LNG en elektrisch laden op één locatie samen te brengen, ondersteunt Rolande zijn klanten bij het maken van duurzame keuzes die aansluiten op hun operationele eisen en totale kosten.

Mix aan oplossingen

“De verduurzaming van zwaar transport vraagt niet om één oplossing, maar om een mix aan oplossingen die in de praktijk werken,” ligt Jolon van der Schuit, CEO van Rolande toe. “Met de uitbreiding van dit tankstation laten we zien dat bio-LNG en elektrisch laden elkaar juist kunnen versterken. Voor sommige toepassingen is elektrisch een logische stap, terwijl bio-LNG voor veel zware en langere ritten nu al een direct inzetbare route is naar forse CO2-reductie. Juist die combinatie maakt ons aanbod sterk.”

Op de locatie aan de Schepersvenweg in Berkel-Enschot zijn vier laadpunten gerealiseerd, met een capaciteit tot 375 kW per laadpunt. De locatie is al voorbereid op een snelle uitbreiding naar acht laadpunten, doordat de benodigde bekabeling, aansluitcapaciteit en civiele infrastructuur hiervoor al zijn aangebracht.

Blauwdruk

Rolande ziet deze stap als een blauwdruk voor de verduurzaming van truckvloten: één locatie waar verschillende duurzame energiedragers samenkomen en waar transporteurs en verladers kunnen bouwen aan een transitie die zowel economisch als operationeel houdbaar is, met oplossingen die vandaag beschikbaar zijn en direct impact maken. De toevoeging van elektrisch laden sluit daarmee logisch aan op de bestaande rol van Rolande als partner voor partijen in het duurzaam zwaar wegtransport die sturen op ‘total cost of ownership’, betrouwbaarheid en aantoonbare CO2-reductie.