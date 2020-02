Heylen Warehouses realiseert in Venlo “het krachtigste zonnedak ter wereld”

Heylen Warehouses, de partner voor logistiek vastgoed, gaat in Venlo een joint venture aan met AG Real Estate. Samen bouwen zij een zonnedak met een oppervlakte van 12.6 hectaren (ongeveer 20 voetbalvelden) en met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 18 Megawattpiek op één enkel dak. De installatie van dit “krachtigste zonnedak ter wereld” is begin 2020 gestart en de oplevering staat gepland in juni 2020.

De installatie zal gebeuren op logistiek terrein VE Commerce Campus in Venlo in de provincie Limburg.

Dit project maakt deel uit van de ambitie die Heylen koestert om te investeren in hernieuwbare energie en zo een toegevoegde waarde te creëren voor de klanten die de logistieke bedrijfsruimte huren. “Wij geloven dat logistieke panden de energiecentrales van de toekomst zijn,” aldus Philippe Deschilder, CEO van Heylen Warehouses.

In samenwerking met de Belgische installatiepartner IZEN, zal Heylen Warehouses de volledige oppervlakte (12.6 hectaren) van het dak in Venlo bedekken met zonnepanelen. Naar schatting zal de volledige installatie een productie opleveren met een equivalent dat voldoende is om 4.500 gezinnen van stroom te voorzien. De installatie zal een hoeveelheid groene stroom opwekken die niet alleen voldoende zal zijn voor de lokale activiteiten op het terrein zelf maar die ook gebruikt kan worden voor andere locaties. Denk maar aan winkels, de hoofdvestiging en andere verdeelcentra van de klanten.

Het Belgische bedrijf investeert maar liefst 60 miljoen euro in hernieuwbare energieoplossingen en heeft naast Venlo nog soortgelijke projecten in Nederland en België. “Een grootschalige campus, de samenwerkingen met de provincie Limburg, met de aannemer IZEN en met het ingenieursbureau ENCON alsook het Nederlandse investeringsbeleid zijn elementen die een gunstig klimaat hebben gecreëerd om volop in te zetten op energietransitie,” vervolgt Philippe Deschilder, CEO van Heylen Warehouses.

Dankzij de vergroening van de panden die Heylen Warehouses in eigendom en in beheer heeft, stelt de partner voor logistiek vastgoed de klanten en huurders in staat om hun eigen activiteiten energiepositief te maken. Daarnaast draagt Heylen Warehouses ook bij aan betere leefwereld door een vermindering van de CO2-uitstoot.

Andere stakeholders aan het woord:

Carla Brugman is gedeputeerde Energie, Natuur en Openbaar Vervoer voor de provincie Limburg: “Het zal niemand verbazen dat ik ontzettend gelukkig was toen ik dit nieuws kreeg. Onze provincie mag een zonnedak verwelkomen dat uniek is, niet alleen in Nederland maar ook in Europa en zelfs wereldwijd. De komst van dit project draagt bovendien bij aan de regionale transitie naar hernieuwbare energie en tot het behalen van de doelstellingen die in het Nederlands Nationaal Klimaatakkoord afgesproken zijn. Het project past bovendien perfect bij onze ambities van co-creatie van energietransitie in combinatie met economische ontwikkeling.”

Marc Van Begin is CFO van AG Real Estate, de joint venture partner van Heylen Warehouses: “Met dit nieuwe partnerschap willen we proactief investeren in klimaatvriendelijke technologieën die gericht zijn op een laag grondstoffenverbruik en energie-efficiëntie, in het bijzonder groene energie.”

Gie Verbunt is CEO van IZEN Group, de technische installatiepartner: “Wij zijn trots dat we deel mogen uitmaken van een team dat het grootste fotovoltaïsche installatie ter wereld bouwt op één enkel dak. Dit soort projecten betekenen een belangrijke mijlpaal in onze transitie naar 100% smart energy.”

Ron Thijssen is Corporate Social Responsibility Manager bij Bleckmann, één van de huurders van de site VE Commerce Campus in Venlo: “Wij zijn bijzonder enthousiast over dit bijzondere initiatief en wij staan te popelen om onze logistieke activiteiten binnenkort voort te zetten onder het grootste en krachtigste zonnedak ter wereld. Deze belangrijke mijlpaal die Heylen Warehouses mogelijk heeft gemaakt, is een boost voor onze overstap naar meer duurzaam beheer van hulpbronnen en handelingen.”