Milence, de joint venture tussen Daimler Truck, de TRATON GROUP en Volvo Group, opent fase één van zijn eerste laadhub bij Truck Parking Venlo. Hiermee start Milence de werkzaamheden in Nederland. De hub bestaat uit vier laadstations. De tweede fase, die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2024, omvat nog eens vier laadstations en de plaatsing van het herkenbare overkappingsconcept met de internationaal beschermde boogvorm.

De nieuwe laadhub is uitgerust met twee hoogwaardige Combined Charging System (CCS) laders, die tot 400 kW laadvermogen bieden. Milence plant een snelle overgang naar Megawatt Charging System (MCS)-technologie zodra deze beschikbaar is.

Toonaangevend logistiek knooppunt



Milence zet zich in voor een fossielvrije toekomst voor wegtransport. Om dit te bereiken, ontwikkelt Milence zijn netwerk met een focus op het creëren van groene corridors voor wegtransport die belangrijke logistieke knooppunten met elkaar verbinden. De opening van de laadhub in Venlo markeert de eerste stap in het realiseren van deze visie.

Venlo heeft een strategische ligging voor internationale handel, waardoor het een ideale locatie is voor de uitrol van het eerste grootschalige openbare laadnetwerk in Europa door Milence. Truck Parking Venlo is één van de eerste beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen in Nederland met een specifieke laadoplossing voor elektrische vrachtwagens.

Een laadhub voor alle elektrische vrachtwagens

De locatie in Venlo, evenals alle toekomstige locaties, is beschikbaar voor elektrische vrachtwagens van alle merken. Om toegankelijkheid voor elke vrachtwagen op de markt te waarborgen, sluit Milence overeenkomsten met verschillende grote e-Mobility Service Providers (eMSPs) in Europa. Ad-hoc betaaloplossingen zullen ook beschikbaar zijn.

Milence heeft een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld voor klanten, waarmee ze eenvoudig een lader kunnen vinden, de laadstatus kunnen volgen en betalingen kunnen doen. Het doel is om een naadloze en betrouwbare laadervaring te garanderen. Een boekingssysteem is momenteel in ontwikkeling.

Het introductietarief van Milence is vastgesteld op EUR 0,4 (0,399 euro) per kWh exclusief btw en transactiekosten. In eerste instantie zal dit laadtarief van toepassing zijn op alle hubs die worden geëxploiteerd door Milence. Het tarief is te vinden in de Milence-app en wordt weergegeven bij het laadstation. Eventuele wijzigingen in de tarieven worden gecommuniceerd via de officiële kanalen van Milence.

Focus op duurzame ontwikkeling en exploitatie

Milence investeert bij elke stap in milieuvriendelijke oplossingen. Zo wordt er alleen groene energie gebruikt om de locaties van stroom te voorzien en wordt er gebruik gemaakt van een nieuw en duurzaam beton in de constructie. Dit zijn enkele van de maatregelen om laadstations te leveren die niet alleen een betrouwbare laadervaring bieden, maar ook een kleinere ecologische voetafdruk hebben.

Europese roadmap

De hub in Venlo is de eerste die opent in de Benelux-regio. De onlangs aangekondigde locaties in Antwerpen en Gent zullen volgen in 2024 en 2025. Milence heeft al verschillende locaties langs de belangrijkste transportroutes van Europa vastgelegd, die gepland zijn om te openen in de loop van 2024. Details over individuele locaties worden gecommuniceerd via de officiële kanalen van Milence.

Anja van Niersen, CEO bij Milence, is enthousiast over deze mijlpaal en verklaart: “De opening in Venlo markeert een belangrijk moment in onze reis om de overgang naar duurzaam transport te versnellen. Een jaar geleden, toen Milence werd aangekondigd, beloofden we om het grootste laadnetwerk voor elektrische vrachtwagens in Europa te bouwen. Met deze eerste laadhub en onze toekomstige roadmap krijgt een betrouwbaar laadnetwerk dat openstaat voor alle voertuigen vorm. We zijn verheugd dat we vandaag onze aandeelhouders en partners hebben mogen verwelkomen en de markt het vertrouwen kunnen geven dat de reis naar een fossielvrij Europa is begonnen.”