Het Wevolt Energiedak: zonne-energie met behoud van karakter

Duurzame energie opwekken zonder concessies te doen aan de schoonheid van het dak. Wienerberger maakt het mogelijk met het Wevolt Energiedak. Dankzij de combinatie van keramische en zonnedakpannen krijgen bewoners het beste van twee werelden: het uiterlijk van een karakteristiek dak en tegelijkertijd de voordelen van zonne-energie.

Om zijn duurzaamheidsambitie vorm te geven ontwikkelt Wienerberger een portfolio van producten die bijdragen aan de energietransitie. Het Wevolt Energiedak is een esthetische oplossing voor opdrachtgevers die energie willen opwekken, maar het conventionele dakbeeld niet willen opgeven. Het dak wordt opgebouwd met de keramische Alegra 10 dakpan in combinatie met de Alegra 10 Wevolt zonnedakpan. De in zwart edel-engobe uitgevoerde dakpannen hebben een vlakke buik en ronde wel en geven als resultaat een licht golvende, harmonieuze structuur. Voor een consistente afwerking zijn ook alle hulpstukken uit het Koramic-assortiment leverbaar in zwart edel-engobe. Het Wevolt Energiedak biedt daardoor de ideale combinatie van duurzame energie en de uitstraling van een vertrouwd keramisch pannendak.

Snel en eenvoudig

De zonnedakpannen kunnen onderling worden gekoppeld door de stekkers ‘plug and play’ met elkaar te verbinden. Het dak is snel en eenvoudig volledig met de zonnedakpannen te bedekken, of later uit te breiden door keramische dakpannen te vervangen. Door het compacte formaat zijn de pannen probleemloos te plaatsen rond schoorstenen, dakdoorvoeren en vensters. Een erkende installateur zorgt voor de aansluiting op de micro-omvormer of optimizers en voor de technische installatie. Bewoners kunnen via de app zelf de werking en opbrengst volgen.

Voldoen aan energie-eisen

Met het Wevolt Energiedak kunnen ontwerpers en bouwers voldoen aan de energie-eisen voor de gebouwde omgeving. Vrijwel het gehele dak kan worden benut. “Daarmee is de energieopbrengst minimaal gelijkwaardig aan het pannendak met traditionele zonnepanelen”, zegt new business manager Jacco Venema. “Zo kunnen we gezamenlijk invulling geven aan het huidige energievraagstuk met behoud van de karakteristieke uitstraling.”

Tijdens de plaatsing worden ventilatiepannen onder de nokconstructie toegepast om luchtcirculatie te creëren. Dit zorgt voor veiligheid en een hoger rendement. Het Wevolt Energiedak wordt door een groot aantal gemeenten toegestaan voor gebouwen die vallen onder een beschermd dorps- of stadsgezicht.