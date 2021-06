Het positieve effect van slow fashion brand Daily Mantra

Daily Mantra, één van de nieuwste slow fashion brands van Nederland, is 26 en 27 juni te ervaren in de Clean & Unique pop-up store aan de Zeedijk 54 in Amsterdam. Door middel van positieve mantra’s, die in spiegelbeeld op de T-shirts en truien staan, nodigt het innovatieve merk je uit om momenten voor jezelf te creëren en je bewust te worden van jouw eigen plaats in de wereld om je heen. “Ik verkoop eigenlijk positiviteit”, legt founder Pieter Schols uit, “duurzame kleding is het middel.”

De eerste collectie van Daily Mantra bestaat uit toegankelijke hoodies, sweaters, T-shirts en tanktops voor heren en dames, T-shirts voor kinderen en yogakleding voor dames. Alle fashionitems hebben designs met mantra’s zoals; I Focus on What I Feel, not on What I Want – I grow Positive Thoughts – My Breaths are Deep and my Heart is Open – Love and Gratitude.

Schols: “Ik ontdekte steeds meer onderzoeken die aantonen dat het dagelijkse gebruik van positieve mantra’s je welzijn kunnen verhogen. Dat was geweldig omdat het mij geholpen heeft om sterker uit een heftige periode te komen waarbij ik teveel bezig was met het willen voldoen aan andermans verwachtingen. Juist door intensief met de mantra’s bezig te zijn, naast sporten en mediteren, ervaarde ik hoe effectief het is om jezelf met positiviteit te ‘herprogrammeren’ en hoe mooi het is om dat te doen via de kleding die je draagt. Je kan tenslotte pas van een ander houden als je eerst van jezelf hebt leren houden.”

Slow in plaats van fast fashion



Daily Mantra staat voor slow fashion; kleding die geproduceerd wordt volgens een gezond economisch systeem, waarbij de negatieve impact op het milieu, gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen zoveel mogelijk beperkt is. “Het is zo belangrijk dat we fast fashion inwisselen voor slow fashion. Bewust de keuze maken voor mooie producten die tijdloos zijn, eerlijk gemaakt worden en waarvan de productieketen transparant is”, vertelt Schols bevlogen. De leveranciers van Daily Mantra zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation en de collectie voldoet aan de PeTA approved VEGAN standaarden, Global Organic Textile Standard (GOTS) en het 100% EarthPositive label. De CO2 voetafdruk van de productie voor Daily Mantra items wordt met 90% gereduceerd, door middel van een combinatie van innovatief productontwerp, biologische landbouwteelt, efficiënte productietechnieken het gebruik van windenergie. Daarom mogen de items het Climate Neutral label dragen.

Feature in Clean & Unique magazine en pop-up store



Daily Mantra is aangesloten bij het duurzame mode platform Clean & Unique, opgericht door fashion expert Roosmarie Ruigrok. Aan de vooravond van de pop-up store vindt op vrijdagavond 25 juni de lancering plaats van het eerste Clean & Unique magazine waarin een feature staat over Daily Mantra. In de pop-up store kan iedereen Daily Mantra ervaren en kennismaken met andere Nederlandse up and coming fair fashion merken als Marble Berriez, Logocomo, Diva Power DP, Ragnarøk Clothing, Chicken or Pasta en Rambler Studios.

Ruigrok: “Het is geweldig om deze start-ups en scale-ups een podium te bieden in de pop-up store en iedereen kennis te laten maken met deze geweldige ondernemers. Zij representeren de ethische elementen van Clean & Unique, de 5 P’s; people, planet, purpose, peace en partnerships. Het samenbrengen en delen van alle mooie ervaringen, kennis en skills maakt ons groeiende platform uniek, zeker in de mode-industrie.”

Fotocredits: Cindy van Rees