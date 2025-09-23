Tijdens Gastvrij Rotterdam ondertekenden de eerste regionale inkopers vandaag het Manifest Lokaal & Natuurinclusief Inkopen. Daarmee bundelen publieke en private partijen hun inkoopkracht om de vraag naar lokaal en natuurinclusief voedsel structureel te vergroten. Tegelijk presenteerden Rotterdamse chefs Pepijn Schmeink en Perry de Man een nieuw icoonproduct: de Nieuwe Nassen Burger.

Twee voortrekkers uit Het Nieuwe Nassen beweging – Franciscus en Euromast – tekenden als eerste het manifest tijdens Meet-up #3 van het Het Nieuwe Nassen Inkoperscollectief (HNNIC).

Collectieve inkoopkracht maakt verschil



Het Nieuwe Nassen Inkoperscollectief verbindt zorginstellingen, gemeenten, horeca, attracties en onderwijsinstellingen die hun inkoop willen inzetten voor een eerlijker, gezonder en natuurinclusief voedselsysteem. Het Nieuwe Nassen Inkoperscollectief richt zich op het opschalen van de structurele vraag naar gewassen die een positieve bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit, de bodem en een gezonde leefomgeving. Met elkaar zorgen inkopers dat deze ambitie verankerd raakt in de dagelijkse praktijk, van horecakeukens en ziekenhuiskeukens, tot aanbestedingen en cateraars, met het doel afzet voor natuurinclusieve boeren te vergroten. Door samen in te kopen wordt de keten zichtbaar én rendabel – van aanbesteding tot lunchkaart.

Met het ondertekenen van het manifest spreken deelnemers af om lokaal en natuurinclusief structureel mee te nemen in hun keuzes: van het opnemen van producten in het assortiment tot het vastleggen van criteria in inkoopprocessen en aanbestedingen. Deelnemende inkopers zijn actief betrokken bij gezamenlijke inkoop, innovatie in de keten en het delen van kennis. Naast hun commitment, worden ondertekenaars ondersteund met quickscans, leverancierslijsten en advies, en communicatiemateriaal om het collectieve verhaal uit te dragen.

“Voor ons draait inkoop om meer dan producten. Door samen te werken met lokale leveranciers en boeren, kennis te delen en bewust bij te dragen aan een duurzame samenleving, willen we een Rotterdams netwerk creëren dat gezond, natuurinclusief en rendabel is.” -Raymond Vos, Franciscus



“Wanneer we lokaal en duurzaam inkopen, laten we zien dat kleine keuzes een grote impact kunnen hebben. Voor de Euromast en ons moederbedrijf Magnicity is dit een belangrijke pijler, en we zetten voortdurend stappen om hierin vooruit te gaan en verder te denken.” -Leonie Staat, Euromast

Burger met bodemwinst



Ook de Nieuwe Nassen Burger werd vandaag gepresenteerd: een plantaardige burger met impact-ingrediënten uit de regio, ontwikkeld door chefs en Het Nieuwe Nassen ambassadeurs Pepijn Schmeink en Perry de Man.

Gele erwten van Klompe Landbouw – vlinderbloemigen die stikstof vastleggen en bodemgezondheid verbeteren, verwerkt in een falafelburger door Falafval.

Lokaal graan uit het Buijtenland van Rhoon – natuurinclusief geteeld en gebakken tot brioche door Meesterbakker Uljee.

Samen met smaakmakers als zuurkool van Basic Theory en aioli van Lazy Foods, vormt dit een broodje dat zowel lekker als lokaal is. De burger is ontwikkeld voor de praktijk: vriesvers, makkelijk te bereiden, breed inzetbaar en direct bestelbaar via Bidfood en De Lokalist.

Structurele impact via inkoop



De burger volgt op de eerste productieinnovatie het RotterBammetje, en is onderdeel van HNNIC’s strategie om de vraag naar natuurinclusieve producten en gewassen structureel vergroten. Door volume te bundelen, wordt natuurinclusieve landbouw in de regio niet alleen haalbaar, maar ook houdbaar.

HNNIC is een initiatief van BlueCity, Rotterdam de boer op!, De Tuin van Holland en MVO Nederland en werkt nauw samen met boeren, inkopers en verwerkers uit Zuid-Holland.

