Maandag 11 mei werd aan de Raad van Bestuur van Franciscus symbolisch de sleutel voor het nieuwe gebouw van Franciscus Gasthuis overhandigd door het consortium; het samenwerkingsverband van bouworganisaties. Trots zetten alle partijen de handtekeningen om de formele bouwkundige oplevering te bevestigen. Het team heeft door sterke samenwerking, het nieuwe ziekenhuis van de toekomst neergezet. Duurzaam en met de nieuwste technologische innovaties is er een prettige omgeving gerealiseerd voor patiënten en medewerkers. Begin juli is de officiële opening.

Franciscus is trots op de duurzame bouwwijze en innovatieve (medische) technieken en machines in het gebouw. Het gebouw is energiezuinig, klimaatvriendelijk en volledig van het gas af. De overzichtelijke indeling, de prachtige lichtinval en natuurlijke materialen en kleuren dragen bij aan een aangename sfeer voor iedereen. Een moment om bij stil te staan met alle betrokkenen.

Persoonlijke toewijding en kwaliteit

Niels Honig, voorzitter Raad van Bestuur Franciscus: ‘Deze mijlpaal is bereikt door goede samenwerking en de persoonlijke toewijding van alle betrokken collega’s, adviseurs, bouworganisaties en de projectleden van Franciscus. Ook met speciale dank aan fondsen en donateurs die hebben bijgedragen aan alle bijzondere projecten. Die inzet zie je terug in het gebouw en merk je als je door de gangen en kamers loopt. Grote complimenten voor ieders bijdrage en expertise! In deze nieuwbouw kan Franciscus toekomstbestendige topklinische acute en complexe zorg blijven bieden. Passend bij de zorgvraag en onze normen en ambities.’

Optimale ondersteuning voor de zorg

Bij de overdracht van de sleutel sprak Peter Kamermans, directievoorzitter Berghege Heerkens bouwgroep, namens de directie van het consortium: ‘Met deze vervangende nieuwbouw dragen we aan Franciscus een toekomstbestendig ziekenhuis over. In de complexiteit van bouwen naast een operationeel ziekenhuis en onze intensieve samenwerking met de opdrachtgever, hebben we laten zien dat we elkaar als team versterken. Het resultaat is een gebouw dat niet alleen technisch vooruitstrevend én mooi is, maar bovenal de zorg optimaal ondersteunt. Daar ben ik trots op, want met dit gebouw leveren we als Berghege Heerkens bouwgroep samen met ULC-Unica onze bijdrage aan iets wat er écht toe doet: de zorg voor mensen zoals jij en ik, jong en oud, moeder en kind, nu en in de toekomst’.

Spoedplein Rotterdam Noord, Operatie & Interventie Centrum en Vrouw & Kind Centrum

Op de begane grond komt Spoedplein Rotterdam Noord. Hier werken zorgprofessionals van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenspoedpost in één omgeving samen. Bijvoorbeeld in dezelfde behandelruimten, om onnodige verplaatsing van een patiënt te vermijden. Daarboven bevindt zich het toekomstbestendig Operatie & Interventie Centrum. Met alle operatiekamers en de nieuwste operatie- en röntgentechnieken op één verdieping bij elkaar. Op de bovenste 2 verdiepingen is het Vrouw & Kind Centrum. Hier werkt Franciscus zij aan zij met verloskundigen en kraamzorgorganisaties uit de regio. Een vriendelijke omgeving gericht op het gezin en het welzijn van de patiënten, klein en groot.

Verhuizing

Voor nu ligt de focus nog op de laatste inrichting van de ruimten, installaties van grote nieuwe medische apparaten en de scholing van de nieuwe ‘bewoners’. Eind mei start de verhuizing. Dat doen we in 3 stappen zodat de verhuizende zorgafdelingen laag na laag het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen. Het Operatie & Interventie Centrum verhuist eerst, gevolgd door het Vrouw & Kind Centrum en als laatste Spoedplein Rotterdam Noord. De verwachting is dat in juni het nieuwe gebouw volledig open en in gebruik is.

Met dank aan alle betrokken partijen, fondsen en donateurs

Berghege Heerkens bouwgroep, ULC Installatietechniek, Unica Building projects, ptg advies, Aan de Amstel architecten, ABT, Halmos, Wilbo, Socotec, gemeente Rotterdam-Bouw en Woningtoezicht, DCMR en alle onderaannemers. En donateurs zoals Ronald McDonald, Stichting Dada, Total Air Care, Stichting de Grootfonds, Ladies Circle Schiedam, Ronde tafel Schiedam, Stichting Volkskracht, Melanchton School Schiebroek. En alle anderen die Franciscus een warm hart toedragen.