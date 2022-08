In Flevoland wordt hard gewerkt aan het grootste windproject van Nederland: Windplan Groen. Maar liefst 90 windmolens worden hier gebouwd. Om te voorkomen dat het jaren duurt voordat alle windmolens aangesloten kunnen worden op het hoofdnet heeft Pure Energie gekozen voor een bijzondere oplossing: een eigen gesloten distributiesysteem (GDS). Het stroomnet onder het projectgebied met aan het eind één centrale aansluiting op het stroomnet.

Windmolens en een netaansluiting

In Nederland staan veel windmolens die zorgen voor groene energie. Om deze energie van de windmolens naar het stopcontact bij jou thuis te krijgen moeten ze worden aangesloten op het stroomnet. Het is ook geen geheim dat het Nederlandse stroomnet onder druk staat: het net is in steeds meer gebieden ‘vol’. Het aansluiten van een megaproject als Windplan Groen is dan ook een enorme uitdaging. Als de 11 windparken die in totaal bestaan uit 90 windmolens allemaal moeten wachten op een eigen netaansluiting zal dit jaren gaan duren.

Een innovatieve oplossing

In de toekomst kan het probleem van het volle stroomnet grotendeels worden opgelost met duurzame energie opslag, denk aan thuisbatterijen en grootschalige opslag bij wind- en zonprojecten. Tot die tijd wordt er creativiteit gevraagd van ontwikkelaars. In dit geval heeft dit geresulteerd in een eigen gesloten distributiesysteem (GDS). Pure Energie is middels deelname van drie lijnen Windpark Hoge Vaart-Zuid B.V. Windpark Hondtocht B.V. en Windpark Oldebroekertocht B.V. samen met Windpark Hanze B.V., Olsterwind B.V., Windpark Flevo Ventum, Windpark Ansjovistroom B.V. en Windpark XY Wind B.V. eigenaar van het GDS.

Een GDS is in feite een eigen stroomnet met aan het eind één kabel die wordt aangesloten op het grotere Nederlandse stroomnet. “We koppelen in feite alle windmolen aan elkaar en sluiten dit als geheel aan op het bestaande stroomnet. In dit geval een elektriciteitsmast. Het voordeel hiervan is dat we slechts één netaansluiting nodig hebben en niet tientallen. Hierdoor boeken we vooral tijdwinst. Het hele traject van aanvraag tot vergunning voor zo’n aansluiting kan namelijk jaren duren.”

Naast producent en leverancier nu ook netbeheerder

“Energie produceren doet Pure Energie al sinds 1995, in 2013 werden we ook leverancier van die groene stroom. En nu, een kleine tien jaar later, zijn we officieel gezien ook netbeheerder. Waar we voorheen altijd afhankelijk waren van andere netbeheerders, zijn we nu zelf eigenaar geworden. Hiervoor was een ontheffing nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).”

Feiten en cijfers

Windplan Groen bestaat in totaal uit 90 windmolens. Van deze 90 windmolens worden er 56 aangesloten op het GDS. Die gezamenlijk circa 1,5 miljard kWh opleveren De overige 34 windmolens maken gebruik van de bestaande aansluitingen. Er worden namelijk veel oude windmolens vervangen door nieuwere, grotere types. Waarom dat belangrijk is, lees je in de blog over de hoogte van windmolens. Deze oude windmolens hebben al netaansluitingen en het zou jammer zijn om deze verloren te laten gaan.

Om dit project aan te kunnen sluiten op het GDS, en dus op het stroomnet, is zo’n 66 kilometer aan kabels gelegd. De kabels die zo’n 1,5 m in agrarische grond en 1,0 m in openbare gronden onder de grond liggen, komen uiteindelijk uit bij twee transformatoren die per schip zijn aangekomen. De transformatoren wegen 167.000 kilo per stuk.