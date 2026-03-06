Tijdens een inspirerend evenement bij Windesheim in Almere presenteerden donderdagmiddag 5 maart de meest vooruitstrevende circulaire ondernemers en initiatieven uit Flevoland hun innovaties. Hieruit zijn drie winnaars geselecteerd die doorgaan naar de landelijke finale.

De finalisten toonden hun circulaire innovaties op de innovatiemarkt, waar bezoekers in gesprek gingen met de ondernemers en ontdekten hoe Provincie Flevoland vooroploopt in de circulaire economie. De jury, onder leiding van gedeputeerde Toon van Dijk, koos de winnaars in drie categorieën:

Circulaire Changemaker : Eurobottle – biobased, volledig recyclebare bidons, ingezameld via ClubHub en gebruikt voor nieuwe sportartikelen.

: Eurobottle – biobased, volledig recyclebare bidons, ingezameld via ClubHub en gebruikt voor nieuwe sportartikelen. Circulaire Start-up : Beep Platform – schaalbare re-use van deadstock, B2B tegen marktconforme prijzen.

: Beep Platform – schaalbare re-use van deadstock, B2B tegen marktconforme prijzen. Circulaire Ketensamenwerking: Oranjehoen – volledig soja-vrij, hogere circulariteit in voer, CO₂-footprint verlaagd, geen verspilling dankzij ketensamenwerking.

Voor de tweede keer werd ook de Studentenprijs uitgereikt; een stimulans voor jong circulair talent. Deze gaat naar Madelyn Macnack voor het onderzoek naar biobased materialen in grote bouwprojecten.

De winnaars gaan door naar de finale van de Nationale Circulaire Innovatie Top 2026 op 19 maart en blijven hun innovaties verder ontwikkelen om nog meer impact te maken in de circulaire economie.

De Flevolandse Circulaire Innovatie Top, een initiatief van VNO-NCW Midden met Provincie Flevoland, Natuur en Milieufederatie Flevoland, Gemeente Almere en Horizon Flevoland stimuleert kennisdeling, samenwerking en versnelling van circulaire oplossingen.

Jury

De juryleden waren: