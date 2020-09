Het Graanschap maakt broodketen duurzaam: lekker brood van 100% Nederlands graan

Wist je dat Nederlands brood meestal niet van 100% Nederlands graan wordt gemaakt? Het Graanschap zag dat dat anders moest. Zij hebben als eerste bedrijf in Nederland de hele keten van graan tot brood in eigen hand. Ze telen het graan natuurinclusief, vermalen het in de nieuwerwetse molen naast de akkers en het biologische desembrood wordt vers gebakken in een eigen broodlab. Vanaf vandaag zijn de eerste broden van de nieuwe oogst verkrijgbaar in hun broodlab naast De Groene Afslag in Laren.

Het Graanschap is een uniek initiatief van boer en molenaar Arjen Verschure, conceptontwikkelaar Eva Jansen, bakker Alice den Boer en ondernemer-bakker Johan Pater. Drie jaar geleden gingen zij samenwerken met eenzelfde missie: waanzinnig goed brood maken van Nederlandse bodem en tegelijkertijd bijdragen aan een vruchtbare grond en meer biodiversiteit zoals bijen, insecten en vogels.

Bakkers halen meel van ver

Het Graanschap maakt de graanketen korter, transparanter en duurzamer. Veruit het meeste brood dat Nederlanders eten, wordt niet van Nederlands graan gemaakt. Het bevat minder eiwitten, waardoor het een uitdaging is om er goed brood van te maken: “De meeste Nederlandse bakkers halen hun meel van ver. Wij zijn gaan kijken hoe we met het Nederlandse graan een mooi brood konden maken zodat iedereen die bijdraagt er ook een leuke boterham aan verdient. Een gesloten keten biedt veel kansen, zowel voor de bakker als de boer. De bakker kan aan veel meer knoppen draaien voor het gewenste eindproduct en voor de boer wordt het weer interessant om graan te telen. Wat heel belangrijk is, want graanteelt maakt de grond vruchtbaarder.”, zegt Eva Jansen van het Graanschap.

Blonde Dame en Volle Glorie

Het biologische graan voor de broden wordt geteeld op Schokland in de Noordoostpolder. Drie jaar geleden is het graan voor het eerst ingezaaid en vervolgens ieder jaar herhaald, om tot het gewenste resultaat te komen. De ondernemers beginnen met twee broden: het witte desembrood de Blonde Dame en het volkoren desembrood de Volle Glorie (beide €4,50 per stuk). Ze zijn te koop in het broodlab en vanaf 1 oktober ook online te reserveren. Dan kan de bakker op aanvraag vers brood maken met als doel om foodwaste tot een minimum te beperken.

Lekker kauwen

De ambachtelijke desembroden van enkel Nederlands graan, water en zout vragen om een verfijnde manier van deegbereiding en lange rijstijden. De broden zijn stevig en nodigen uit om goed te kauwen, waardoor je de volle smaak van het graan beter proeft. Bij het brood komt een beschrijving over de smaak en hoe je er maximaal van kunt genieten.

Van 40.000 naar 800.000 broden

Het Graanschap verbouwt haar graan nu op vijf hectare land, waar ze zo’n 40.000 broden van bakken. De volgende stap is een grotere bakkerij bouwen op Schokland naast de akkers. Over een aantal jaar wil de start-up met meer boeren samenwerken en minstens 100 hectare land tot hun beschikking te hebben om het eigen graan te verbouwen. Met als ultieme doel: heel Nederland voorzien van waanzinnig smaakvol brood en een positieve bijdrage leveren aan ons leefklimaat.

Foto: V.l.n.r.: Arjen Verschure, Johan Pater, Alice den Boer en Eva Jansen.