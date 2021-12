Het Glazen Huis van 3FM Serious Request 2021 is CO2-neutraal

Het Glazen Huis is terug!

3FM Serious Request zamelt dit jaar samen met jou geld in voor het Wereld Natuur Fonds. Van 18 t/m 24 december staan de radiozender en alle online en social kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis in Amersfoort bij De Nieuwe Stad. 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zetten zich een week lang samen met Nederland in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Wereld Natuur Fonds om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen.

Vraag een plaat aan, doneer of kom in actie. 3FM Serious Request is te volgen op NPO 3FM en de online kanalen van de zender, 24 uur per dag op televisie op NPO 1 extra en via dagelijkse updates op NPO 1. Bezoek 3fm.nl/seriousrequest voor meer informatie.

foto: Ben Houdijk