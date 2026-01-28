Grand Hotel Huis ter Duin organiseerde op maandag 26 januari 2026 voor het eerst een Stakeholder & Supplier Meeting, waarbij belangrijke leveranciers en stakeholders werden samengebracht. Met deze eerste editie nodigde het hotel haar netwerk uit om te inspireren over de keuzes en stappen die Huis ter Duin in 2026 verder wil zetten.

De middag bood ruimte voor inhoudelijke verdieping met als start Ilse Visser van Circulair West. Zij leidde vervolgens het panelgesprek met belangrijke spelers binnen Huis ter Duin en het duurzaamheidsbeleid. Natascha Keesmaat (Sustainability Coordinator), Robin van Gink (Facility Director) en Ben van der Ark (Executive Chef) gingen met elkaar in gesprek over thema’s als circulair ondernemen, toekomstbestendige samenwerkingen en de rol van partners in het verduurzamen van de keten.

Een van de hoogtepunten van de bijeenkomst was de inspiratiesessie van Leen Zevenbergen, bekend om zijn ondernemerschap en visie op duurzaam leiderschap. In zijn verhaal “Sustainability @ the speed of passion” benadrukte hij het belang van daadkracht, betrokkenheid en de persoonlijke motivatie om duurzame verandering te versnellen. Zijn boodschap onderstreepte dat duurzame stappen niet alleen strategisch, maar vooral ook mens gedreven zijn: duurzaam ondernemen inspireert.

Met de bijeenkomst zette Grand Hotel Huis ter Duin een volgende stap in het betrekken van partners bij haar ambities voor de toekomst. Deze eerste editie krijgt een vervolg, zodat de dialoog met leveranciers en stakeholders structureel onderdeel wordt van de duurzaamheidsaanpak van Huis ter Duin.

Over Grand Hotel Huis ter Duin



Al sinds 1887 verwelkomt Grand Hotel Huis ter Duin gasten aan de Nederlandse kust. Gelegen in Noordwijk aan Zee biedt het hotel luxe kamers en suites, gastronomische restaurants, moderne vergaderfaciliteiten en een spa – allemaal met het strand letterlijk voor de deur. Huis ter Duin is toegewijd aan duurzaamheid en werkt volgens de hoogste internationale normen, gecertificeerd door EarthCheck en aangesloten bij ItmustbeNOW. Zo garandeert het hotel niet alleen een uitzonderlijke gastbeleving, maar draagt het ook bij aan een verantwoorde toekomst voor mens en milieu. Bekijk hier de diverse duurzaamheidsinitiatieven van Huis ter Duin.