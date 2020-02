Hergebruik grondstoffen steeds belangrijker voor Landal GreenParks

Landal GreenParks streeft naar vakanties met een positieve impact op natuur, regio, mensen en klimaat. Bij nieuwbouw en renovatie van bungalows bouwt Landal zo duurzaam mogelijk en bij de inrichting wordt gekozen voor diverse toepassingen van gerecyclede en recyclebare producten. Landal GreenParks gaat samenwerken met Electrolux – moederbedrijf van de merken AEG en Zanussi – om ervoor te zorgen dat huishoudelijke producten in de vakantiebungalows zo lang mogelijk meegaan. Het is één van de vele initiatieven van de vakantieaanbieder om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

Waterkokers, koffiezetapparaten, televisies, stofzuigers, koelkasten, ovens, afwasmachines: in de bungalows op de parken zijn veel huishoudelijke apparaten te vinden. Vaak van verschillende merken en leveranciers en niet altijd even energiezuinig en recyclebaar. Landal besloot tot het uitschrijven van een inkooptender om de circulariteit van huishoudelijke apparaten te stimuleren, zodat ze lang meegaan, weinig energie gebruiken, maar vooral repareerbaar zijn en onderdelen en materialen aan het einde van de levensduur hoogwaardig te recyclen zijn. Electrolux won de tender en gaat alle huishoudelijke apparaten leveren, maar het partnerschap gaat verder dan alleen het laten inbouwen van de apparatuur. De schoonmaakdienst van Landal GreenParks zal periodiek een reinigings- en ontkalkingscyclus laten lopen in de vaatwassers en medewerkers op de parken worden opgeleid om zelf kleine reparaties uit te voeren. Daarnaast worden gasten bewust gemaakt hoe ze de apparaten het beste kunnen gebruiken.

Anneke Mezger, Director Facilities & Projects bij Landal GreenParks: “Er is voor Electrolux gekozen omdat zij het meest circulaire bedrijf op het gebied van keukenapparatuur en witgoed zijn. Hoewel afgedankte apparatuur in het algemeen slechts voor een deel via wecycle als grondstof terugkomt bij de leverancier, zijn er gelukkig koplopers in de branche met een interessante visie en plan om toe te weken naar volledig circulaire producten.”

Bungalowinterieurs

Bij de nieuwbouw en renovatie van vakantiewoningen worden steeds meer herbruikbare en hergebruikte grondstoffen en materialen toegepast, naast tal van energiebesparende maatregelen.

Zo werd bij de bouw van 74 nieuwe gasloze woningen op Landal Mont Royal in 2018 de fundering van de afgebroken oorspronkelijke bungalows ter plekke vergruisd en hergebruikt in de nieuwe fundering. Zo werd 80% van het materiaal van de oude bungalows hergebruikt. Door geen sloopafval te hoeven afvoeren en nieuw bouwmaterialen aan te voeren, is bovendien veel transportenergie bespaard. Houten meubels in de vakantiewoningen zijn gemaakt van gerecycled teak en eiken.

Het tapijt in de slaapkamers is gemaakt van afgedankte visnetten en geheel recyclebaar

en de eveneens recyclebare vloeren zijn van pvc en deels gemaakt van hergebruikt materiaal.

Op Landal Twenhaarsveld hebben enkele vakantiebungalows een groene makeover gehad, waarbij is gekozen voor een duurzame inrichting is gekozen met gerecyclede of recyclebare producten.

Zo werd geschilderd met een unieke verf die is geproduceerd van teruggewonnen verfresten, gecombineerd met zuivere duurzame grondstoffen.

De keukenkasten bestaan uit een dek- en onderlaag van BalanceBoard: een FSC-spaanplaat, waartussen een granulaat van eenjarige gewassen, zoals gras, vlas of resten van maisplanten is geperst.

De plafondisolatie bestaat uit matten van gerecyclede oude kranten.

Daarnaast worden op een groot aantal parken van Landal GreenParks circulaire toepassingen geïmplementeerd: