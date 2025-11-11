HEMA introduceert een gloednieuwe, luxe make-up lijn voor iedereen. De collectie zit vol verrassingen: van navulbare lipsticks en bronzers tot een oogschaduwpalet dat je helemaal zelf samenstelt. Met de herlancering wil HEMA laten zien dat luxe, premium make-up niet duur hoeft te zijn en toegankelijk is voor iedereen. Stijlvolle verpakkingen, hoogwaardige formules en slimme navuloplossingen maken de collectie niet alleen mooier en praktischer, maar ook duurzamer.

Om de grootse lancering te vieren brengt HEMA de beauty box tot leven, een beleving op Amsterdam Centraal om de vernieuwde beautylijn van dichtbij te ontdekken.

“We bieden producten van A-merk kwaliteit in een verpakking die net zo mooi is als die van de luxemerken, en dat allemaal voor een HEMA-prijs,” aldus Tamara van Geest, Unit Manager Beauty bij HEMA. “Zo maken we luxe bereikbaar voor iedereen.”

Vind je eigen perfect match nu bij HEMA

Van mat tot glanzend, een beetje glitter of juist au naturel – HEMA laat de keuze aan jou. In de nieuwe lijn stel je zelf je oogschaduwpalet of lipstick samen en kies je bronzers en poeders in perfect passende kleur. Alle producten zijn 100% vegan, vrij van microplastics en talk, én hervulbaar. Dat zorgt voor minder verspilling en slimmer transport. Bovendien worden de producten gemaakt met respect voor mens en milieu, in langdurige samenwerking met betrouwbare producenten.

Stijlvol design, slim in gebruik

De lipsticks zijn een echte eyecatcher. Kies je favoriete kleur, selecteer een van de vier stijlvolle cases en klik ‘m eenvoudig vast. Wanneer de lipstick op is, hoef je alleen een nieuwe navulling voor de lipstick te kopen en kun je de case hergebruiken. Zo verbruiken we veel minder verpakking dan wanneer je de volledige lipstick met case weggooit. Mooi én slim.

Bij HEMA draait het om keuzevrijheid. Daarom kun je bij de nieuwe lijn je eigen oogschaduwpalet samenstellen uit maar liefst 33 kleuren in verschillende finishes – van mat tot glanzend. Ook de bronzers en poeders zijn navulbaar en komen in een luxe compacte case, met spiegeltje. Want bij HEMA geloven we dat mooie producten ook verantwoord kunnen zijn. Daarnaast heeft het hele beautyschap een complete make- over gekregen: fris, overzichtelijk en helemaal in lijn met de nieuwe collectie.

Lancering

Om de lancering te vieren, opent HEMA op donderdag 13 november de HEMA beauty box in de IJ-passage van Amsterdam Centraal Station. Deze tijdelijke beleving laat bezoekers de vernieuwde beautylijn van dichtbij ontdekken. De beauty box is die dag exclusief geopend voor pers en influencers. Aansluitend is de activatie op vrijdag 14 en zaterdag 15 november toegankelijk voor consumenten, zodat ook zij de producten kunnen ervaren en zelf ontdekken hoe luxe, duurzaam en betaalbaar samenkomen bij HEMA.

De nieuwe make-up lijn – die naast het unieke navulconcept ook liquid blushes met niacinamide, blush & bronzesticks met een matte finish, de glow primer tinted (voor een egale, stralende basis) en tinted drops bevat – is vanaf nu verkrijgbaar in alle HEMA-winkels en online.