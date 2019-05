HEMA: alle vliegtickets voortaan standaard CO2-neutraal

HEMA verkoopt vanaf nu alleen nog maar vliegtickets met standaard CO₂-compensatie. De retailer is hiermee de eerste die alle vliegtickets standaard CO₂-neutraal aanbiedt. Daarnaast worden ook alle eigen vliegreizen gecompenseerd. HEMA zet hiermee een volgende duurzame stap.

Eva Ronhaar, Director of Innovation & Sustainability van HEMA: “We weten dat vliegreizen impact hebben op het klimaat. We weten ook dat niet iedereen hier altijd mee bezig is. We willen en kunnen daarin verschil maken. We zien het als onze rol om samen bewust duurzamer te zijn. Onze missie is om het dagelijks leven leuker en makkelijker én beter te maken. Wat ons betreft wordt het dé standaard dat consumenten bij aankoop van vliegtickets altijd de CO₂-uitstoot compenseren.”

HEMA werkt voor het compenseren van de CO₂-uitstoot samen met Climate Neutral Group. HEMA investeert in cookstoves in Oeganda en Kenia en bosbehoud in Brazilië.

Foto: NDSM