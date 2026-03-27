De Nederlandse chef-kok Robert Janse won afgelopen woensdag de Grand Finale in Londen van de wereldwijde Cook for Change! kookwedstrijd en veroverde daarmee de titel ‘Chef van het Jaar 2026’. Met deze toonaangevende interne challenge zet Sodexo het culinaire talent van zijn chefs in de schijnwerpers, die gezondere gerechten met een lagere klimaatbelasting creëren. Na maanden van voorrondes plaatsten zich van de 500 deelnemers uit 30 landen uiteindelijk 9 chefs voor de finale, waarvan Robert Janse de eerste Nederlandse chef ooit is.

Met zijn hoofdgerecht (Gerookte koolrabi met miso, wittebonencrème en kombucha beurre blanc) én nagerecht (Semifreddo van havermout met appel en atsina) werd Robert ‘Global Sustainable Chef’ tijdens deze 4e editie van Cook for Change! Dagelijks leidt Robert het keukenteam bij DAF Trucks NV Eindhoven in Sodexo’s Kitchen Works restaurant. Vanuit hier bedacht hij deze duurzame en winnende creaties.

Robert Janse: “Ik kan alleen maar ‘wauw’ zeggen. Om hier te staan en deze titel te winnen, tussen zoveel getalenteerde chefs van over de hele wereld, is onwerkelijk. Dit gerecht, waarin ik álles van de koolrabi gebruik, is ontstaan in onze keuken bij DAF, waar we met elkaar werken vanuit de drive om elke dag iets duurzamers en beters op het bord te zetten. Ik hoop dat dit laat zien dat je met simpele, plantaardige ingrediënten en veel aandacht echt iets bijzonders kunt creëren.”

Cunera Vlaar, CEO Sodexo Nederland: “Dat Robert deze internationale finale wint, maakt ons enorm trots. Hij laat zien dat lekker, duurzaam en gezond hand in hand gaan en voor iedereen toegankelijk is. Deze overwinning bevestigt dat de voedseltransitie geen toekomstmuziek is, maar vandaag al zichtbaar is op het bord van onze gasten.”

Daniel Hukens, Manager Facility Services bij DAF Trucks NV: “We zijn enorm trots op Robert en wat hij heeft bereikt. Hij laat bij DAF dagelijks zien hoe je met creativiteit en vakmanschap een duurzaam foodconcept naar een hoger niveau tilt. Deze internationale erkenning onderstreept de kwaliteit van wat we hier samen neerzetten voor onze medewerkers en gasten.”

Thierry Delaporte, CEO van Sodexo Groep: “Cook for Change! laat zien hoe wij onze klanten ondersteunen bij het vernieuwen en verduurzamen van hun foodaanbod. Dankzij de creativiteit en betrokkenheid van onze chefs wereldwijd ontwikkelen we oplossingen die smaak, voedingswaarde en positieve impact samenbrengen. Ik ben er trots op dat onze teams elke dag bijdragen aan de kracht van food als motor voor duurzame prestaties.”

De jury

De finalisten moesten een plantaardig gerecht creëren dat smaakvol, gezond en creatief was, met een lage milieubelasting. De jury bestond uit:

Frédéric Anton – Meilleur Ouvrier de France en chef-kok met meerdere sterren (Pré Catelan – 3 Michelin-sterren, Jules Verne – 2 Michelin-sterren, Don Juan II – 1 Michelin-ster).

Anna Haugh – TV-presentator en chef-kok/eigenaar van Myrtle Restaurant in Londen.

Lloyd Mann – Global Executive Chef van Sodexo.

Sinéad McLaughlin – Regionaal Corporate Chef bij Rational, partner van Sodexo voor het evenement.

Jessie Sommarström – Executive Chef van Sodexo Zweden en Nobelprijs Banket Chef.

Drie prijzen

Tijdens de finale werden drie prijzen uitgereikt: