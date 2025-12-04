HEINEKEN actualiseert haar duurzaamheidsstrategie Brew a Better World, voortbouwend op de vooruitgang die is geboekt sinds de lancering van de huidige ambities in 2021 en verscherpt de focus voor de komende jaren.

Brew a Better World is onze langetermijnaanpak om op de juiste manier zaken te doen en ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst en groei en productiviteit ondersteunen. In de afgelopen vijf jaar is duurzaamheid onderdeel geworden van ons bedrijf en hebben we een aantal belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder:

Het uitbreiden van alcoholvrije opties naar de meeste van onze markten, waarmee 91% van ons bedrijfsvolume wordt gedekt.

Het behalen van onze doelstelling voor 2025 van 30% vrouwen in het senior management, een jaar eerder dan verwacht. De uitstoot van broeikasgassen in scope 1 en 2 met 34% verminderen ten opzichte van 2022 en een volledige waterbalans bereiken op 15 locaties in gebieden met waterschaarste.

De updates die we doorvoeren, richten zich op waar we de grootste positieve impact kunnen hebben. We:

Vereenvoudigen de doelen met een derde ten opzichte van 2021 om ons te concentreren op het stimuleren van echte verandering.

Behouden onze drie pijlers – Verantwoord, Sociaal en Milieu – en voegen Fundamentals toe, een reeks verantwoorde bedrijfspraktijken voor alle pijlers.

Lanceren een nieuwe strijdkreet: “Samen kunnen we het”, want samenwerking is de sleutel tot vooruitgang.

Wat is er nieuw?

Onder de pijlers Verantwoord en Sociaal introduceren we nieuwe doelen:

Groei van alcoholarme en alcoholvrije producten: We versterken onze ambitie om consumenten altijd een keuze te bieden met een nieuwe doelstelling voor de groei van het volume van alcoholarme en alcoholvrije producten. Heineken® 0.0

Zichtbaarheid: Versterking van de aanwezigheid van Heineken® 0.0 via wereldwijde sponsorplatforms.

Positieve impact op de gemeenschap: Ondersteuning van belangrijke groepen zoals boeren, horecamedewerkers en lokale gemeenschappen met een nieuwe doelstelling voor impact op de gemeenschap, gericht op watertoegang, economische kansen en sociale cohesie. Deze doelstelling is resultaatgericht en meet het aantal mensen dat we ondersteunen.

De milieupijler blijft consistent met bestaande ambities. We versterken onze doelstelling voor waterefficiëntie, voortbouwend op de vooruitgang die is geboekt via ons Water Acceleration Programme, en onze doelstellingen voor CO2-uitstoot en circulariteit blijven ongewijzigd.

Joanna Price, Chief Corporate Affairs Officer bij HEINEKEN: “De afgelopen vijf jaar hebben we de lat hoger gelegd met Brew a Better World, door complexe uitdagingen om te zetten in praktische acties die verankerd zijn in onze manier van werken. Ik ben trots op wat we hebben bereikt. Nu we de volgende fase ingaan met onze EverGreen 2030-strategie, richten we ons op gebieden waar we de grootste positieve impact kunnen creëren – zowel voor ons bedrijf als voor de gemeenschappen die we bedienen. Deze update weerspiegelt onze reis tot nu toe en hoe we door samen te werken zinvolle vooruitgang kunnen boeken en ‘Brew a Better World’ kunnen realiseren.”