In navolging van een belofte die ze bij de lancering hebben gedaan, heeft de UEFA haar Duurzaamheidsstrategie voor het voetbal 2030 ‘Strength through Unity’ geüpgraded. Het resultaat is een versnelde verschuiving van doelstellingen naar resultaten, gericht op het maximaliseren van de positieve impact.

Van ambitie naar impact: de evolutie van de UEFA-duurzaamheidsstrategie

Sinds de lancering in 2021 heeft ‘Kracht door Eenheid’ ons geleid bij het bevorderen van duurzaamheid als een kernverantwoordelijkheid binnen het Europese voetbal, waarbij sociale verantwoordelijkheid, milieubeheer en goed bestuur in de sport en onze activiteiten zijn verankerd.

Deze vooruitgang toont aan dat de sport steeds meer bereid – en in staat – is om verder te gaan dan alleen beloftes doen en concrete resultaten te leveren. In deze context hebben we de strategie herzien en geüpgraded om deze verschuiving te versnellen en op deze evolutie te reageren met een hernieuwde focus op meetbare, vergelijkbare en geloofwaardige resultaten.

“Onze koers is duidelijk. Voetbal heeft een ongeëvenaard vermogen om mensen te mobiliseren, boodschappen te versterken en verandering te versnellen”, aldus UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin.

“Met een van de grootste gemeenschappen in Europa hebben we zowel de kans als de verantwoordelijkheid om dat bereik te gebruiken voor een blijvende positieve impact. Daarom actualiseren we onze duurzaamheidsstrategie: om nieuwe trends te weerspiegelen, onze aanpak te versterken en ervoor te zorgen dat onze toezeggingen relevant, robuust en meetbaar blijven.”

Michele Uva, uitvoerend directeur sociale en ecologische duurzaamheid van de UEFA, voegde eraan toe: “Het versterken van onze kracht door eenheid is onze kans om ervoor te zorgen dat we onze ambities omzetten in tastbare impact. Ons doel is om voort te bouwen op de aanzienlijke vooruitgang die al is geboekt en onze focus op uitvoering, meting en verantwoording te versterken.”

Voortbouwend op een solide basis

Om de toezegging die we in 2021 hebben gedaan na te komen, hebben we onze duurzaamheidsstrategie in de tweede helft van 2025 geactualiseerd. We hebben de effectiviteit ervan beoordeeld en de lessen geanalyseerd die we hebben geleerd van de gerichte maatregelen en investeringen die de afgelopen vijf jaar zijn gedaan.

Als onderdeel van dit proces hebben we een enquête gehouden onder meer dan 200 belanghebbenden – waaronder nationale bonden, competities, clubs, commerciële partners en maatschappelijke organisaties – om hun perspectieven op onze aanpak van duurzaamheid en de effectiviteit ervan te verzamelen. Dit heeft ons geholpen de strategie te herzien en de waarde ervan te maximaliseren.

Dit kader heeft ons geholpen concrete vooruitgang te boeken, met bijna € 90 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheidsinitiatieven, waarmee 590 projecten binnen onze lidbonden worden ondersteund. We hebben ook een community van 600 deskundige duurzaamheidsmanagers binnen de Europese voetbalwereld gemobiliseerd, ondersteund door specifieke richtlijnen en toolkits.

Duurzaamheid is ook volledig geïntegreerd in onze eigen activiteiten, waarbij alle UEFA-evenementen specifieke strategieën en transparante rapportage na afloop vereisen. Deze aanpak heeft sinds 2021 geresulteerd in meer dan 2.000 duurzaamheidsacties binnen onze competities.

De herziene strategie behoudt de oorspronkelijke visie voor 2030 en verder, maar legt tegelijkertijd een scherpere focus op de uitvoering. De kern ervan wordt gevormd door 11 onderling verbonden beleidsmaatregelen, ondersteund door specifieke aandachtsgebieden, doelstellingen en KPI’s, gestructureerd rond drie overkoepelende ambities: het realiseren van maatschappelijke impact, het respecteren van het milieu en het bevorderen van verantwoord beheer van voetbalevenementen en -infrastructuur.