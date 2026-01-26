Bouwbedrijf Heijmans heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in haar verduurzamingsstrategie. Rond de jaarwisseling zijn de laatste brandstofauto’s uitgefaseerd en daarmee zijn duizenden leaseauto’s nu allemaal overgezet op elektrisch rijden. Heijmans is in zes jaar tijd helemaal overgestapt.

Landelijk ligt dat getal rond de vijftig procent (bron 2). Met deze overstap levert Heijmans een directe en substantiële bijdrage aan de reductie van CO₂e-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering. In 2019 stond daar nog ruim 11.000 ton aan CO₂e-uitstoot voor in de duurzaamheidsrapportages (uitgezonderd overgenomen bedrijven). Ter vergelijk: 1 ton CO2-uitstoot komt overeen met 8 maanden elektriciteitsverbruik door een gemiddeld Nederlands huishouden.

De elektrificatie van het wagenpark sluit aan bij de klimaatambities van het bedrijf, dat in 2030 geen CO₂ meer wil uitstoten in scope 1 en 2 en haar uitstoot in scope 3 fors wil terugdringen. Door het afscheid nemen van brandstofauto’s verlaagt Heijmans de uitstoot in scope 1.

Geleerde lessen

“De belangrijkste les is simpel: begin met de overstap naar elektrisch en stuur onderweg bij”, verhaalt Heijmans’ directeur Inkoop Job Verkerke. De overstap naar een volledig elektrisch wagenpark bij Heijmans begon aan de top: de hoogste managementlaag reed vanaf dag één elektrisch. “Dit voorbeeldgedrag, verankerd in onze strategie en ondersteund door een helder plan, creëerde draagvlak. Medewerkers kregen praktische hulp, van laadpalen thuis tot aanpassingen aan meterkasten en het toestaan van snelladen onderweg.”

Verder emissieloos werken

De elektrificatie van de ‘gele vloot’ is een concreet onderdeel van het bredere programma emissieloos transport en materieel. De gele werkbussen zijn nog niet allemaal elektrisch, daarvoor is de ‘tussenstand’ momenteel veertig procent. Voor heel Nederland is dat nog geen 5%. Het restant bij Heijmans rijdt op de dieselvariant HVO100, wat ook geldt voor zwaardere werkbussen die gewicht moeten kunnen trekken.

Door nu al volledig over te stappen op elektrische voertuigen, versnelt Heijmans de afbouw van fossiele brandstoffen binnen de eigen organisatie. Tegelijkertijd wordt ervaring opgedaan met slim laden, energielogistiek en datagedreven optimalisatie van mobiliteit.

“Mobiliteit is een zichtbare en impactvolle bron van CO₂-uitstoot geweest,” stelt Job Verkerke, directeur inkoop bij Heijmans. “Door onze volledige vloot te elektrificeren, laten we zien dat duurzame keuzes vandaag al mogelijk zijn, op schaal en in de praktijk. Dit is geen pilot meer, geen proefproject. Dit is hoe wij voortaan werken.”

Heijmans’ volgende stappen zijn verdere elektrificering van de werkbussen en het groot bouwmaterieel, zoals kranen en walsen. Uiteindelijk wil het af van alle fossiele brandstoffen in zijn werk.

Voorbeeld voor bouw- en mobiliteitssector

Met de overstap onderstreept Heijmans haar rol als duurzame aanvoerder in de keten. Het bedrijf wil niet alleen zelf verduurzamen, maar ook opdrachtgevers, partners en leveranciers stimuleren om dezelfde stap te zetten. Zeker in de bouw- en infrastructuursector, waar mobiliteit en logistiek een grote rol spelen, is emissievrije mobiliteit essentieel voor het realiseren van klimaatdoelen.

De elektrische ‘gele vloot’ draagt bovendien bij aan schonere lucht, minder geluidsoverlast en een prettigere leefomgeving rond projecten, wat ook relevant is voor eindgebruikers en omwonenden.