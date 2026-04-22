Healthbridgers en Schuttelaar & Partners zijn een samenwerking gestart om bedrijven en organisaties in het zorgveld te helpen hun klimaatimpact beter in kaart te brengen. De twee partijen bundelen hun expertise om levenscyclusanalyses (LCA’s) van diagnostiek, geneesmiddelen en volledige behandeltrajecten uit te voeren, en om de resultaten toepasbaar te maken voor verduurzaming in de praktijk.

De samenwerking komt op een natuurlijk moment tot stand. De behoefte aan verduurzaming in het zorgveld is groter dan ooit, zeker nu duidelijk is dat de zorg verantwoordelijk is voor ruim 7% van de Nederlandse CO₂‑uitstoot. Zonder ingrijpen zal dit aandeel verder stijgen door vergrijzing, bevolkingsgroei en een hogere levensverwachting. Tegelijkertijd leidt klimaatverandering zelf tot een toenemende zorgvraag, bijvoorbeeld door hittestress, allergieën en infectieziekten.

Juist in deze context vullen Healthbridgers en Schuttelaar & Partners elkaar logisch aan. Healthbridgers brengt meer dan twintig jaar klinische ervaring mee en beschikt over diep inzicht in zorgprocessen en -ketens. Schuttelaar & Partners voegt dertig jaar expertise toe op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, strategie en implementatie. Samen kunnen zij zowel de technische analyses uitvoeren als organisaties begeleiden bij het benutten van de resultaten in beleid, inkoop en uitvoering. “Door onze krachten te bundelen kunnen we bedrijven en organisaties in het zorgveld nog beter en concreter ondersteunen bij het verduurzamen van zorgtrajecten,” zegt Peter Thijssen namens Schuttelaar & Partners. “We brengen de kennis, ervaring en betrokkenheid samen die nodig is om dit op een hoog niveau te doen.”

Ook vanuit het zorgveld zelf groeit de aandacht voor duurzaamheid. Bijna 500 organisaties hebben de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend en Zorginstituut Nederland onderzoekt hoe duurzaamheid en arbeidsinzet in de toekomst een rol kunnen spelen in vergoedingskeuzes. Volgens Roelof van Leeuwen, medeoprichter van Healthbridgers, is dat een belangrijke ontwikkeling: “zorg en klimaat beïnvloeden elkaar steeds sterker. Maar als we beter weten waar de impact zit, kunnen we ook gerichter keuzes maken. De wil om te veranderen is er – nu komt het aan op inzicht en samenwerking.”

Levenscyclusanalyses spelen daarin een sleutelrol. Ze brengen de volledige klimaatimpact van een behandeling in beeld: van grondstoffen en productie tot diagnostiek, behandelstappen en afvalverwerking. Dat maakt het mogelijk om alternatieve behandelopties te vergelijken en om verbeterpunten in de keten gericht aan te pakken. Het vraagt zorgvuldige data, technisch inzicht en goede samenwerking met alle betrokken partijen – precies waar beide organisaties elkaar versterken.

Foto: v.l.n.r. David Einerhand (S&P), Rob Henst (S&P), Roelof van Leeuwen (Healthbridgers), Peter Thijssen (S&P). Niet op de foto: Michiel Zietse (Healthbridgers)