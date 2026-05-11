De Producentenorganisatie Nederlandse Mosselcultuur (PO Mosselcultuur) heeft Schuttelaar & Partners per 1 mei 2026 aangesteld als het nieuwe Nederlands Mosselbureau. De samenwerking geldt voor minimaal één jaar.

Met de aanstelling wil PO Mosselcultuur de zichtbaarheid en bekendheid van mosselen vergroten bij een breder publiek. De mossel geldt als een natuurlijk, gezond en duurzaam product met een zeer lage milieu-impact en een belangrijke rol binnen de eiwittransitie. Volgens de organisatie ligt er vooral een kans om het bestaande verhaal van de mossel beter te laten aansluiten bij veranderende consumentengewoonten. Met name jongere generaties worden nog beperkt bereikt via de huidige communicatiekanalen. Schuttelaar & Partners zal als het Nederlands Mosselbureau zich daarom richten op het breder onder de aandacht brengen van de mossel, met nadruk op smaak, seizoen, gezondheid en duurzaamheid.

“Er ligt veel ruimte om het verhaal van de mossel breder te vertellen,” zegt Addy Risseeuw namens PO Mosselcultuur. “Met deze samenwerking willen we dat op een frisse en eigentijdse manier doen, zodat ook nieuwe generaties de mossel ontdekken en waarderen.”

De samenwerking met Schuttelaar & Partners bouwt voort op een langdurige relatie. Het bureau werkt al ruim twintig jaar voor de mosselsector en was sinds 2022 betrokken bij de Blue Deal Zeeland Task Force. Binnen dit traject is kennis uit de mosselsector, wetenschap en ketenpartijen samengebracht om de positie van de mossel als duurzaam en toekomstbestendig mariene eiwit verder te onderbouwen.

Ook vanuit Schuttelaar & Partners wordt met enthousiasme naar de samenwerking gekeken. “De mossel is een product met een krachtig verhaal, nog onontdekt voor het grotere publiek. Weinig producten zijn zo lokaal, gezond en duurzaam tegelijk. De mossel kan één van de antwoorden zijn binnen de Nederlandse eiwittransitie. Een thema waar we binnen Schuttelaar & Partners veel verstand van hebben en ons actief voor inzetten” zegt Isabel Boerdam namens Schuttelaar & Partners. “Het is mooi om daar samen met de sector verder aan te bouwen en dat verhaal nog zichtbaarder te maken.”