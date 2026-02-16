Havenbedrijf Rotterdam gaat patrouillevaartuig RPA 8 elektrificeren, een belangrijke stap in de transitie naar een emissieloze operationele vloot. De RPA 8 wordt hiermee een praktijkplatform waarmee het Havenbedrijf essentiële ervaring wil opdoen met elektrisch varen, energiebeheer en het asset management van elektrische systemen. Deze kennis is van grote waarde voor de vlootvernieuwing. Ook zijn nieuwe contracten ondertekend voor het langdurig onderhoud van de huidige vloot.

Scheepswerf Gebr. Kooiman, dat het schip tien jaar geleden bouwde, gaat de elektrificatie van de RPA 8 samen met Gebhard Electro uitvoeren voor Havenbedrijf Rotterdam. Berte Simons (COO Havenbedrijf Rotterdam) ondertekende daarvoor een contract samen met Rinus Kooiman (directeur Scheepswerf Gebr. Kooiman) en Gerard Kraaij (directeur Gebhard Electro).

Havenbedrijf Rotterdam gebruikt de RPA 8 voor toezicht, inspecties en dagelijkse veiligheidstaken in de haven. Het schip is al een hybride patrouillevaartuig: het kan zowel op diesel als op diesel-elektrische aandrijving varen. Het schip was daardoor al beduidend zuiniger dan vergelijkbare schepen in dit segment. Tijdens de volledige elektrificatie van het schip zal het Havenbedrijf ook ervaring opdoen met de batterijpakketten op het vlak van levensduur, op‑ en ontlaadtijden, vaarprofielen en de benodigde infrastructuur.

Vlootvernieuwing

In de komende elf jaar bereiken de vaartuigen van Havenbedrijf Rotterdam het einde van hun technische levensduur. Het Havenbedrijf grijpt deze mogelijkheid aan om de gehele vloot te vernieuwen, te verduurzamen en de onderhoudsprocessen te versimpelen door te standaardiseren en te kiezen voor een modulaire opbouw van de vaartuigen

De directie van Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken om de nieuwe vloot zo emissieloos mogelijk te maken, om zo bij te dragen aan een duurzame haven. Daarbij staat voorop dat de nieuwe schepen zeven dagen per week en 24 uur per dag inzetbaar moeten zijn voor een schone, veilige en efficiënte haven.

Contracten voor grootschalig onderhoud

Tegelijkertijd ondertekende Berte Simons ook overeenkomsten met Olav Bos van De Haas Rotterdam en Chiel Redelijk van Shipyard Rotterdam. Hiermee zorgt Havenbedrijf Rotterdam ervoor dat de vaartuigen betrouwbaar inzetbaar blijven en voldoen aan alle vereiste certificeringen.

De Haas Rotterdam en Shipyard Rotterdam zullen de komende tien jaar de zogeheten vierdelijns‑onderhoudsbeurten van de vaartuigen van het Havenbedrijf verzorgen. Hierbij gaat het onder meer om het grootschalig onderhoud – werkzaamheden die verder gaan dan dagelijks of periodiek onderhoud. Ook regulier schadeherstel is opgenomen in deze overeenkomst. Dat is cruciaal voor een vloot die dag en nacht operationeel is.

Koers richting een toekomstbestendige vloot

“Met deze ondertekeningen versterken we onze koers richting een moderne, duurzame en toekomstbestendige vloot voor het Havenbedrijf”, vertelt Berte Simons. “We investeren niet alleen in techniek en innovatie, maar ook in de samenwerking met partners uit de eigen regio die onze ambities delen. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat we in de toekomst onze dienstverlening veilig, schoon en efficiënt kunnen blijven uitvoeren.”

Foto: Kees Torn