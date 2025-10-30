Havenbedrijf Rotterdam werkt toe naar een natuurinclusieve haven, waarin economische ontwikkeling hand in hand gaat met het herstel en behoud van natuur en biodiversiteit in de Rijn-Maasdelta. Dat toekomstbeeld presenteert Havenbedrijf Rotterdam in een nieuwe Natuurvisie voor de periode 2025 tot 2050.

De Natuurvisie is ontwikkeld in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en sluit aan bij de ambitie van het Havenbedrijf om een net positivehaven te worden: een haven die onder de streep een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en volledig in balans met de omgeving werkt.

De natuurkwaliteit staat wereldwijd onder steeds grotere druk, ook in Nederland. Havenbedrijf Rotterdam wil bijdragen aan de opgave voor biodiversiteitsherstel door de haven en haar omgeving beter te benutten voor natuur en biodiversiteit.

Natuur en biodiversiteit structureel in besluitvorming

De visie beschrijft hoe natuur en biodiversiteit structureel worden geïntegreerd in de organisatie, besluitvorming en projecten van het Havenbedrijf en worden bedrijven in de haven gestimuleerd om op hun eigen terrein maatregelen te nemen. Daarnaast wordt natuurinclusief werken de standaard bij nieuwe ontwikkelingen.

Een goed voorbeeld hiervan is het Emplacement Maasvlakte Zuid (EMZ), dat natuurinclusief wordt uitgevoerd met extra ruimte voor natuur. Er worden waterpartijen aangelegd met natuurvriendelijke oevers, typische duinvegetatie, paddenpoelen en broedpontons voor kwetsbare kustvogels. De inrichting van het EMZ kent daarmee elementen van zowel het kust- als duinlandschap.

Samen met partners werkt Havenbedrijf Rotterdam daarnaast actief aan het verbeteren van basiscondities zoals bodemkwaliteit, waterkwaliteit en het terugdringen van verstoringen voor de omgeving door licht, geluid en afval.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Eric van der Schans, directeur Environmental Management bij het Havenbedrijf, vertelt: “Havenbedrijf Rotterdam voelt een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere leef- en werkomgeving voor iedereen in en om het havengebied. Herstel van natuur en biodiversiteit is hier een belangrijk onderdeel van.”

De Natuurvisie is geen reactie op regelgeving of vergunningseisen, maar komt voort uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Havenbedrijf Rotterdam voelt. Van der Schans: “We doen dit niet om te voldoen aan regels, maar omdat we geloven dat een sterke economie en een gezonde natuur elkaar versterken. Met deze Natuurvisie geven we richting aan de manier waarop we onze rol willen invullen, zodat de Rotterdamse haven zich in balans met de omgeving kan blijven ontwikkelen.”

Diverse landschappen als leidraad

Het Rotterdamse havengebied is een belangrijke schakel in een veel groter gebied, waar de haven een duidelijke invloed op heeft en afhankelijk van is: de Rijn-Maasdelta. De Natuurvisie richt zich niet alleen op het havengebied, maar ook op die delta waar het onderdeel van uitmaakt. In dat gebied komen diverse ‘landschappen’ en zones voor, die veelal passen bij de karakteristieken van een rijk en complex systeem waar rivier en zee elkaar ontmoeten.

De Natuurvisie is opgebouwd rond negen karakteristieke landschappen in en rond de haven, waaronder het kustlandschap, duinlandschap en getijdenlandschap. Voor elk landschap hebben we onze inzet geformuleerd, zoals het creëren van rustgebieden voor trekvogels, het verbeteren van leefgebieden voor bestuivers, zoals wilde bijen en vlinders, en het versterken van ecologische verbindingen met de omgeving. Havenbedrijf Rotterdam werkt daarnaast nu al met ecologisch beheer in verschillende havengebieden.

De Natuurvisie kwam mede tot stand dankzij Naturalis Biodiversity Center, het Nederlandse onderzoeksinstituut voor biodiversiteit. “Natuur kan onze hulp goed gebruiken. Deze natuurvisie stuurt integraal op natuur-positiviteit in het havenbedrijf en haar netwerkpartners”, vertelt Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur bij Naturalis Biodiversity Center. “Met deze natuurvisie wordt de haven een belangrijke plek voor de natuur en het havenbedrijf een katalysator van natuur-positieve actie in het Rotterdamse en hopelijk ver daar buiten.”

Samenwerking als sleutel

Havenbedrijf Rotterdam benadrukt dat samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven essentieel is om de ambities waar te maken. Buiten het havengebied wordt aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals getijdenparken en natuurontwikkeling in de Noordzee. Dat kan via het Havenomgevingsfonds of gerichte bijdragen, als die projecten aansluiten bij de Natuurvisie.

