Havenbedrijf Rotterdam heeft een aanbestedingstraject opgezet waarbij initiatiefnemers een vergoeding krijgen als hun activiteit de uitstoot van broeikasgas in het havengebied verkleint. De essentie van dit zogenoemde Carbonbid is dat de projecten gesteund worden die de meeste CO2-equivalent reduceren tegen de laagste kosten. De uitkomst van het eerste Carbonbid traject is dat acht projecten samen de uitstoot in het havengebied met 575.000 ton CO2e verminderen en dat het Havenbedrijf daarvoor € 3,5 miljoen betaalt over een periode van vier jaar. Dat is gemiddeld € 6 per ton CO2e.

Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Er gaat altijd veel aandacht naar CO2-reductie door de industrie, maar ook bedrijven in de logistiek en allerlei dienstverleners hebben emissies. Die partijen willen we met Carbonbid, waar nodig, over de streep trekken om te verduurzamen. Door het met een aanbesteding te doen, reduceren we de meeste CO2 tegen de laagste kosten. Ik ben blij verrast hoe uiteenlopend de projecten zijn en dat we met dit budget zoveel broeikasgas uit de lucht kunnen houden. Carbonbid is een innovatieve manier om met relatief weinig geld klimaatdoelen te helpen realiseren.”

Havenbedrijf Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om alleen projecten toe te laten die voor emissiereductie binnen het havengebied zorgen. Ook is uitstoot waarop ETS (Europese CO2-emissierechten) van toepassing zijn uitgesloten en is er een maximum bedrag per project, zodat veel verschillende initiatieven gehonoreerd worden.

Acht winnende bedrijven

De als winnaars uit de bus gekomen bedrijven zijn: Xirqulate (vervuild havenslib uit de Slufter verwerken tot grondstof), Real1ze (mobiele scheepsontgassing waardoor schepen niet meer naar zee hoeven varen om de laatste restjes lading te laten vervliegen), ECT (vervanging van diesel AGV’s door elektrische), Steinweg (vervanging diesel reachstackers door elektrische), Celsius (mobiele walstroom), Fleet Robotics (hull cleaning van kleine zeeschepen en binnenvaart), Den Bosch / Nijmegen Max (ombouw van twee binnenvaartschepen van diesel-elektrisch naar batterij-elektrisch), Kalmar (innovatieve elektrische reachstackers).

Jury en accountant

Het aanbestedingstraject van Carbonbid bestond uit meerdere fasen. Van de 54 ingediende plannen is eerst door het Havenbedrijf bekeken of deze aan de voorwaarden voldeden. Daarna heeft een breed samengestelde, deskundige jury de indieners bevraagd op de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Tot slot heeft accountantskantoor EY beoordeeld of de beoogde CO2e-reductie meetbaar en controleerbaar is. Uiteindelijk bleven er 20 projecten over. Met de acht die de laagste bijdrage van het Havenbedrijf nodig hadden per vermeden ton CO2e zijn nu contracten afgesloten. Met deze acht contracten is het budget van € 3,5 miljoen vergeven.

Foto: De Carbonbid winnaars vlak voor de ondertekening. Foto: Marc Nolte