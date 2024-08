Havenbedrijf Port of Moerdijk en producent van biocommodities Perpetual Next tekenden vandaag een intentieovereenkomst voor verregaande samenwerking. Als onderdeel van de samenwerking vestigt Perpetual Next zich medio 2025 op Industrial Park Moerdijk voor de bouw van een biomethanol fabriek met een capaciteit van 220.000 ton. Het havenbedrijf gaat de fabriek waar mogelijk ondersteunen door partijen te verbinden die bijproducten kunnen afnemen en aansluiting op het lokale waterstof- en zuurstofnet kunnen faciliteren. Ook wordt ingezet op samenwerkingen met leveranciers van feedstock – restafval waarop de fabriek draait.

Port of Moerdijk – waar veel bedrijven in de chemie en zware industrie zijn gevestigd – is de meest landinwaartse zeehaven van Nederland. Daarbij heeft het havenbedrijf een sterke focus op duurzaamheid en het stimuleren van groene chemie. Perpetual Next is een bekende op het Industrial Park in Moerdijk. Zij bezit er al jaren een vergistingsfabriek, waar laagwaardig voedselafval wordt opgewaardeerd tot biogas. Recentelijk heeft het de vergunning ontvangen om het geproduceerde biogas op te waarderen tot groen gas.

Vraag naar biomethanol in de lift

René Buwalda, CEO van Perpetual Next: “Wij werken al samen met grote, lokale partners in Moerdijk. Samen met Port of Moerdijk willen we onze aanwezigheid in dit toonaangevende havengebied verder vergroten, met als eerste grote stap de bouw van een fabriek voor biomethanol. De vraag naar biomethanol heeft wereldwijd een enorme vlucht genomen en blijft groeien. Wij spelen in op die ontwikkeling.”

Perpetual Next kondigde in juli aan de grondstoffen voor een jaarlijkse productie van 440.000 ton biomethanol in de Verenigde Staten en Europa veiliggesteld te hebben. Maart jl. tekenden Perpetual Next en het Amerikaanse TSI een overeenkomst voor de productie van ’s werelds grootste reactoren voor torrefactie, het thermochemische proces dat onder meer wordt toegepast op biomassa om het geschikter te maken voor gebruik als halffabricaat. Buwalda: “We verwachten op korte termijn met het havenbedrijf Moerdijk tot een definitieve overeenkomst te komen om van deze nieuw te bouwen fabriek in Port of Moerdijk een koploper te maken in de wereldwijde productie van biomethanol.”