Al ruim 50 jaar maakt Hartman tuinmeubilair waarin comfort, design en kwaliteit samenkomt. Van oudsher is het Twentse bedrijf specialist in het produceren van kunststof tuinmeubelen. Hiermee werd Hartman landelijk en internationaal een gevestigd merk, befaamd omdat de tuinsets generaties lang meegaan. De opening van de eigen kunststof productiefaciliteit in Losser in 2019 was de start van een nieuwe koers met een focus op duurzaamheid. Nu kondigt Hartman in dat kader een volgende belangrijke stap aan met het Nearer to Nature programma. Hartman zet in de basis van dit vijfjarenplan in op SDG 3 en SDG 12 (Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties voor een betere wereld in 2030, red.). SDG 3 voor een betere gezondheid en welzijn middels het stimuleren van optimaal buitenleven en SDG 12 voor verantwoorde productie (zero% waste) en consumptie. Hiertoe start Hartman dit jaar verschillende activiteiten, waaronder Care & Recycle services, een motivatiecampagne voor buitenleven en een samenwerking met Twente Milieu.

Stefanie Sijtsma – Semmekrot, Directeur Marketing & Category Management bij Hartman: “Duurzaamheid door kwaliteit zat altijd al in ons DNA en in onze manier van ondernemen. Nu is het tijd voor de volgende stap. We geloven dat waar het (nog) beter kan, we het beter moeten doen. Het Nearer to Nature programma is eigenlijk de parasol waaronder we dit thema de komende vijf jaar bewaken en stap voor stap verder uitbouwen. Met concrete duurzaamheidsstappen op verschillende fronten maken we ons merk toekomstbestendig en zijn we steeds dichterbij positieve impact. Dit vormt de basis in alles wat we doen. Ons doel: een circulaire economie stimuleren en mensen zoveel mogelijk naar buiten krijgen.”

Concrete speerpunten met betrekking op SDG 12 (verantwoorde productie en consumptie)

Oude tuinmeubelen als grondstof voor nieuwe

De kunststof die Hartman gebruikt is oneindig herbruikbaar en wordt bovendien sinds 2019 geproduceerd in de eigen productiefaciliteit in Losser (100% made in Holland). Substantiële winst voor een lagere footprint op dit vlak is te behalen bij de consument. Daar waar oude kunststof meubelen verkeerd worden ingeleverd, gaat namelijk een waardevolle stroom verloren. Twente Milieu, de verwerker van hard kunststof en Hartman slaan daarom de handen ineen om het recyclen te verbeteren en het inleveren van oude tuinmeubelen te vergemakkelijken voor inwoners van de regio. Het doel van de pilot is om als inzamelaar, verwerker en producent de keten van afval naar grondstof te optimaliseren. Door de tuinmeubelen (en andere harde plastics) gescheiden in te zamelen en circulair te verwerken, vormen ze een kwalitatief hoogwaardige grondstof die vervolgens weer ingezet kan worden voor nieuwe producten.

Hartman haalt je oude meubelen op

Vanaf april start Hartman daarnaast landelijk de mogelijkheid om oude tuinmeubelen te komen ophalen met de Return & Recycle Service. Consumenten registreren hun meubel binnen een halfjaar na aankoop online en nemen na het verstrijken van de gebruiksduur contact op voor gratis pick-up. Vervolgens wordt ervoor gezorgd dat de verschillende onderdelen maximaal hergebruikt worden.

Een leven lang plezier van je tuinmeubelen

April is tegelijkertijd het begin van de samenwerking met Repair Café Nederland. Door donatie en het beschikbaar stellen van Hartman onderdelen kunnen eigenaren van Hartman tuinmeubelen terecht bij alle repaircafés voor reparatie met originele onderdelen. Win-win: een langer leven voor het meubilair en een stap voorwaarts richting een duurzamere wereld.

Concrete speerpunten met betrekking op SDG 3 (goede gezondheid en welzijn)

Met z’n allen naar buiten

Buiten zijn doet mensen goed, het pauzeert de gedachtegang en helpt te ontsnappen aan de drukte van de dag. Het heeft een bewezen positief effect op het welzijn. Hartman faciliteert het mogelijk maken van lekker buitenleven, hoe een buitenruimte er ook uitziet. Aansluitend hierop lanceert Hartman komende zomer een podcast met Gwen van Poorten, genaamd #METZNALLEN naar buiten. Hierin spreekt zij met professionals over de kracht van het buitenleven. De podcast is vanaf mei te horen via alle podcastkanalen en YouTube.

Boegbeeld van duurzaamheidsslag in nieuwe collectie

In 2024 volgt met de nieuwe collectie de lancering van de Le Soleil stoel. Een kunststof stoel gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen, uitgevoerd in vijf verschillende kleuren. De lancering is het toonbeeld van de ambitie van Hartman: het maken van de allermooiste tuinmeubelen, waar meerdere generaties met verschillende soorten buitenruimten met een gerust hart van kunnen genieten.