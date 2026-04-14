Na de recente introductie van de Nature Impact Score bij Kruidvat en Trekpleister, sluiten nu ook woonretailers Kwantum en Leen Bakker aan bij het initiatief. Daarmee ontwikkelt de duurzaamheidsscore van GSES zich in rap tempo tot een bredere standaard binnen de retail.

Van drogisterij naar wonen

De Nature Impact Score werd eerder geïntroduceerd door moederbedrijf AS Watson bij Kruidvat en Trekpleister. De score maakt in één oogopslag de milieu-impact van producten zichtbaar en helpt consumenten om duurzamere keuzes te maken.

Met de aansluiting van Kwantum en Leen Bakker wordt de toepassing nu verbreed naar de woonsector. Daarmee verbreed de impactscore van fast moving consumer goods naar een categorie met vaak grotere en langdurigere productimpact.

Sectorbrede beweging

Volgens Kelly Ruigrok onderstreept deze uitbreiding dat transparantie een steeds grotere rol speelt in de sector: “AS Watson laat zien dat verduurzaming zichtbaar gemaakt kan worden voor consumenten op het moment van aankoop.”

Met de toetreding van nieuwe retailers krijgt die ambitie concreet vorm en ontstaat een bredere beweging richting uniforme, meetbare duurzaamheid.

Transparantie als nieuwe norm

Voor Kwantum en Leen Bakker is transparantie een belangrijke drijfveer om aan te sluiten. Linda Keizer, CEO van beide formules, zegt: “Transparantie is essentieel om echte vooruitgang in duurzaamheid te realiseren. Door ons aan te sluiten bij GSES kunnen we onze impact zichtbaarder en meetbaar maken, en samen met onze partners de volgende stappen zetten om deze verder te verbeteren.”

De Nature Impact Score is gebaseerd op meerdere pijlers, waaronder milieu-impact en circulariteit, en vertaalt complexe data naar een begrijpelijke score voor consumenten. Daarmee wordt duurzaamheid direct onderdeel van het aankoopproces.

Versnelling richting standaardisering

Met de aansluiting van meerdere grote retailketens lijkt de Nature Impact Score zich te ontwikkelen tot een sectorbrede standaard. Waar duurzaamheid lange tijd versnipperd was over verschillende labels en keurmerken, ontstaat nu een beweging richting uniformiteit en vergelijkbaarheid.

De verwachting is dat meer retailers zullen volgen, waardoor transparantie over productimpact steeds meer de norm wordt, zowel online als in de fysieke winkel.