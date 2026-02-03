Bijna 100 maatschappelijke organisaties, bedrijven en politieke vrouwennetwerken riepen vandaag Tweede Kamerleden op steviger op te komen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Zij maken zich grote zorgen over de wereldwijde afbraak van verworven rechten, ook in Nederland. Vrouwen in de politiek, media en wetenschap worden vaker de mond gesnoerd. Geweld tegen vrouwen en LHBTQI+ personen neemt toe. De organisaties vragen om de veiligheid te garanderen van de mensen die zich inzetten voor gelijke rechten. Ze willen gelijke representatie van vrouwen in de politiek, financiële steun voor vrouwenrechtenorganisaties, en dat valse en misleidende informatie over vrouwenrechten en gendergelijkheid stopt.

De oproep komt nadat steeds meer landen investeringen en afspraken schrappen over vrouwenrechten en gendergelijkheid. Omdat het geen prioriteit heeft. Of als onderdeel van een ultraconservatieve agenda. Nog recent kondigde de regering Trump aan dat organisaties, overheden en VN-instanties niet langer met Amerikaanse geld mogen werken aan gelijke rechten of de bescherming van vrouwen en LHBTQ+ personen. De gevolgen zijn enorm: de verwachting is dat het schrappen van steun wereldwijd tot meer onveilige abortussen en moedersterfte zal leiden.

Investeren in vrouwen loont

Gelijke rechten zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Investeren in vrouwenrechten is niet alleen rechtvaardig, maar ook slim. Samenlevingen die gendergelijkheid en vrouwenrechten, inclusief LHBTIQ+-rechten, serieus nemen, zijn stabieler, veiliger, welvarender en democratischer. Vredesakkoorden met actieve deelname van vrouwen houden tot 35% langer stand, en bedrijven met meer vrouwen aan de top presteren 21% beter.

Urgentie nodig bij nieuwe coalitie

Toch hebben ruim 1,1 miljard vrouwen en meisjes te maken met genderongelijkheid. In Nederland duurt het nog zeker 40 jaar voordat vrouwen gelijk kunnen meedoen in de politiek. In landen als Afghanistan hebben vrouwen en meisjes nagenoeg geen rechten.

Directeur-bestuurder van WO=MEN Dutch Gender Platform, Anne-Floor Dekker: “We zijn positief over de aanpak van femicide in Nederland en meer veiligheid voor vrouwen en meisjes in de wijken. Nederland investeert nog als een van de weinige landen in vrouwenrechtenorganisaties in het Mondiale Zuiden. Maar we zien dat er meer nodig is om de grootschalige gerichte afbraak van gelijke rechten te stoppen. Onze manier van samenleven wordt in de kern bedreigt. De nieuwe coalitie nodigt het maatschappelijk middenveld uit om samen beter beleid te maken. Die handschoen pakken we graag op.”

Ruim baan voor ultraconservatieve ideologieën

Onderzoekers vrezen dat het schrappen van bescherming en steun aan organisaties en overheden die opkomen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, ruimte biedt voor ultraconservatieve ideologieën. Alleen al in Europa ontvingen organisaties en groepen die desinformatie verspreiden over gendergelijkheid en vrouwenrechten 1,18 miljard euro van Europese, veelal Russische, financiers. En dat heeft effect: ook in Nederland vinden steeds meer jongeren dat vrouwen minder geschikt zijn om buitenshuis te werken, en vinden geweld tegen vrouwen acceptabel. Van alle vrouwen die in Nederland zijn vermoord, is 80 procent gedood door een (ex)partner of familielid. Organisaties die werken aan voorlichting en informatie over seksualiteit en de rechten van trans personen, worden stelselmatig geïntimideerd.

Oproep aan de Tweede Kamer

Binnenkort staat het nieuwe kabinet op het bordes. De 100 maatschappelijke organisaties, bedrijven en politieke vrouwennetwerken roepen de nieuwe bewindspersonen én Tweede Kamer op vrouwenrechten en gendergelijkheid hoog op de agenda te zetten. Ze vragen om de veiligheid te garanderen van de mensen die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Ze willen gelijke representatie van vrouwen in de politiek, financiële steun voor vrouwenrechtenorganisaties en dat valse en misleidende informatie over vrouwenrechten en gendergelijkheid stopt.

Foto credits: Nina Akollo