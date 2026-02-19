Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 1 april in Farmsum de recyclingfabriek van UPPACT. In deze fabriek worden gemengde kunststof- en textielafvalstromen mechanisch verwerkt tot nieuwe bouwmaterialen zoals palen, planken en balken. De fabriek dient als demonstratie- en validatielocatie voor een circulair productieconcept.

Na de opening krijgt Koningin Máxima een rondleiding door de fabriek en spreekt zij met medewerkers en betrokken partners over de ontwikkeling van de productiefaciliteit, de toegepaste technologie en de samenwerking binnen de circulaire keten. Ook voert zij gesprekken met vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven over regionale samenwerking, financiering van circulaire innovaties en ketenvorming.

De UPPACT DEMO-fabriek is een Nederlandse circulaire scale-up die zich richt op de verwerking van moeilijk te recyclen gemengde kunststof- en textielafvalstromen. Met een Australische mixer-melter technologie kunnen afvalstromen mechanisch worden verwerkt tot duurzame en recyclebare bouwmaterialen, voor toepassing in onder meer de openbare ruimte en infrastructuur.

De fabriek is gevestigd in het Chemport Innovation Center in Farmsum. De fabriek heeft als doel het productieproces op industriële schaal te valideren en vormt de basis voor verdere opschaling in Nederland en daarbuiten. De DEMO-fabriek heeft een capaciteit van vier ton en biedt een oplossing voor de moeilijk te recyclen gemengde kunststofafvalstromen die nu nog vaak verbrand worden.