HappySoaps, het toonaangevende Europese merk voor 100% plasticvrije verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen, introduceert een alternatief voor vervuilende wasmiddelflessen: HappySoaps Laundry Sheets. Deze zeer geconcentreerde en 100% plasticvrije oplosbare “doekjes” vervangen traditioneel vloeibaar wasmiddel dat in plastic flessen of ‘waspods’ wordt verkocht. De Laundry Sheets zijn geschikt voor zowel de gekleurde als de witte was en hebben de verfrissende geur van ocean breeze. Waar de meeste wasmiddelstrips niet volledig oplosbaar zijn, zijn de Laundry Sheets van HappySoaps écht 100% oplosbaar.

Marco Koers, mede-oprichter van HappySoaps, legt uit: “Vroeger werd de was gedaan met een wasbord en traditionele blokken zeep. Door de jaren heen zijn we steeds verder verwijderd geraakt van die methode, vooral vanwege het gemak dat de wasmachine bood. Hierdoor zijn we uiteindelijk beland bij waspods en vloeibaar wasmiddel, die beide veel plastic bevatten. Samen met ons R&D-team hebben we nu Laundry Sheets ontwikkeld. Het mag dan niet zo romantisch zijn als het ouderwetse wasblok uit de jaren dertig, maar het zorgt wel voor een frisse en schone was zonder plastic. Hiermee willen we een einde maken aan de miljoenen flessen die jaarlijks alleen al in Nederland worden gebruikt en weggegooid.”

HappySoaps voert momenteel gesprekken met diverse supermarktketens om opgenomen te worden in hun assortiment.

Koers vervolgt: “Onze producten zijn ook zeer interessant voor supermarkten. Er zijn steeds meer alternatieven voor traditionele wasmiddelen beschikbaar. Stel je eens voor hoeveel schapruimte er bespaard kan worden als al die flessen worden vervangen door betere en efficiëntere opties. Dit biedt supermarkten de mogelijkheid om andere producten aan te bieden. Bovendien zorgt ons transport voor aanzienlijke CO2-besparingen. Vooral als je bedenkt dat reguliere flessen wasmiddel voor minimaal 80% uit water bestaan!”

Crowd-Equity

De komende tijd is HappySoaps van plan om met nog meer plasticvrije innovaties te komen. Om deze te bekostigen is het bedrijf onlangs gestart met een crowd-equity-campagne om tot drie miljoen euro op te halen waarvan een deel via crowd equity en deel via professionele investeerders. Inmiddels is er al toegezegd om voor 500.000 euro te investeren.