Hanzehogeschool Groningen lanceert eerste MBA in Purpose Economy in Europa

Over drie jaar zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt: de eerste managers die bedrijven een bijdrage laten leveren die verder gaat dan alleen winst maken. Het vernieuwde en unieke Master of Business Administration (MBA) programma Purpose Economy van de Hanzehogeschool Groningen bereidt ze daarop voor. Op 1 september 2020 start het programma.

Nieuwe economie

Bedrijven die gedreven worden door de purpose economy, ook wel betekeniseconomie, zijn niet alleen gericht op winst of financiële prestaties maar op een combinatie van financieel, maatschappelijk en persoonlijk voordeel en nut. Deze bedrijven willen impact hebben op de maatschappij en de wereld veranderen. En daar hoort een hele andere manier van een bedrijf leiden bij. Dit wordt de komende jaren steeds belangrijker in zowel de zakelijke wereld als de economie. De MBA Purpose Economy is ontwikkeld om studenten de vaardigheden te leren die bij deze verandering horen.

Uniek in Europa

Deze MBA-opleiding is uniek omdat de nadruk ligt op waarde creëren voor bedrijven die verder gaat dan winst maken. Studenten leren hoe succesvol een bedrijf te runnen en tegelijkertijd professioneel en ethisch te opereren, met oog voor interculturele aspecten. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen hierin de kern. De opleiding kent vier hoofdthema’s:

Nieuwe realiteit en betekenis (New Realities & Purpose); Mondiale denkpatronen voor bedrijven (Global Mindset for Business); Strategieën en nieuwe bedrijfsmodellen (Strategies & New Business Models); Kritische en wetenschappelijke besluitvorming voor bedrijven (Critical & Scientific Decision-Making in Business).

Van winst naar nut

De nieuwe generatie leidinggevenden is zich zeer bewust van de veranderingen die in de wereld nodig zijn. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat de waarden van het bedrijf waar ze voor werken, aansluiten bij hun eigen waarden. De 21ste eeuw vraagt om leiderschap met integriteit en zingeving: bedrijven moeten geleid worden door managers die zorgen voor balans tussen de behoeften van hun bedrijven en die van de wereld om hen heen. Het onderwijs moet hierbij aansluiten en managers opleiden met dit profiel. De vernieuwde, in Europa unieke MBA in Purpose Economy sluit aan bij deze economische verschuiving en bereidt studenten hierop voor.

Over het programma

De vernieuwde MBA wordt zowel voltijds (anderhalf jaar) als in deeltijd (twee jaar) aangeboden. De lessen worden op een blended manier gepresenteerd; een combinatie van online en klassikaal leren. Het opleidingsteam bestaat uit managers en leiders van bedrijven die gedreven zijn door zingeving en docent-onderzoekers. Studenten krijgen de kans om hun kennis toe te passen in concrete vraagstukken vanuit het bedrijfsleven en ook binnen hun eigen bedrijf. Futures Literacy (op basis van kennis voorspellingen doen over de toekomst op basis van een aantal aannames) en nieuwe manieren van denken maken onderdeel uit van de opleiding.

Voor wie?

De MBA Purpose Economy is bedoeld voor professionals met een hbo-opleiding en minimaal 3 jaar relevante management werkervaring in het bedrijfsleven of andere organisaties. Studenten kunnen zich al aanmelden voor het fulltime programma via Studielink. Het deeltijdprogramma is in ontwikkeling en in de loop van november kunnen geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden.

Noord-Nederland

De vestiging van het MBA-programma in Noord-Nederland is passend te noemen. Veel betekenisvolle (purpose) activiteiten worden ondernomen in Noord-Nederland; de circulaire economie wordt hier sterk gepromoot en Noord-Nederland is een belangrijke speler in Europa op het gebied van BioBased Economy en duurzame energie.

Onderdeel International Business School

De MBA Purpose Economy is onderdeel van de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen. Meer informatie over het programma is te vinden via www.hanze.nl/mba, op de Open Dag van zaterdag 9 november en tijdens de Informatieavond voor Professionals op donderdag 21 november.