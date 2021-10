Handleiding zelfverklaring ISO 26000 herbevestigd

Met de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9026 ‘Handleiding Zelfverklaring ISO 26000’ kunnen organisaties laten zien wat ze doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na een periodieke evaluatie is dit document herbevestigd.

Bij de periodieke evaluatie wordt gekeken of de richtlijn nog aansluit bij de praktijk. Belanghebbenden kunnen aangeven of de norm ongewijzigd kan worden herbevestigd, moet worden herzien of moet worden ingetrokken omdat deze niet meer relevant is. Op basis van hun input heeft NEN geconcludeerd dat het document nog steeds aansluit bij de praktijk. De belangrijkste genoemde reden is de herbevestiging van ISO 26000.

Whitepaper Sustainable Development Goals

Enkele belanghebbenden benoemden argumenten voor herziening waaronder nieuwe ontwikkelingen in de circulaire economie, CO2-rapportages en de Sustainable Development Goals (SDGs). In aparte ISO-normen wordt er wel ingegaan op de circulaire economie en klimaatactie, en voor de SDGs is een whitepaper ontwikkeld.

Geldigheidsduur zelfverklaringen

Ook is uit de evaluatie gebleken dat belanghebbenden het belangrijk vinden om de geloofwaardigheid van de zelfverklaringen beter te borgen. Daarom is er nu een nieuwe eis voor vermelding op het publicatieplatform: voor nieuwe en herziene zelfverklaringen is de maximale termijn voor herziening van de documenten vijf jaar. Het grootste deel van de zelfverklaringen wordt elke een of twee jaar herzien. Op het publicatieplatform kunnen belanghebbenden zien of een zelfverklaring is verlopen.

Zelfverklaring en ISO 26000

NPR 9026 is bedoeld om, met een zelfverklaring, aan te tonen dat een organisatie werkt volgens ISO 26000, de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze norm is niet bedoeld voor certificatie door een derde partij. Bij aanbestedings- en financieringstrajecten wordt door onder meer investeerders en inkopers gevraagd om een MVO-zelfverklaring. Zelfverklaringen volgens NPR 9026 staan op het publicatieplatform ISO 26000.

ISO 26000 herbevestigd

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO. Het is een praktische handreiking voor implementatie van onder meer de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Maar organisaties die lokaal of nationaal werken, kunnen de richtlijn ook gebruiken. De richtlijn is bedoeld voor bedrijfsleven, non-profit en overheid en alle sectoren. ISO 26000 is onlangs na evaluatie herbevestigd. Daarmee is deze norm voor de komende vijf jaar actueel.