De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is begonnen met de ontwikkeling van ISO 53001. Deze norm bevat een systematische managementaanpak waarmee organisaties de benodigde stappen kunnen zetten om de voor hen relevante Sustainable Development Goals (SDG) te halen en hierover te rapporteren. We nodigen alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een nieuw op te richten Nederlandse normcommissie. Door deelname kunt u invloed uitoefenen op deze norm.

Het doel van de norm is om een alomvattend raamwerk te bieden voor het werken met de SDG dat voor alle typen organisaties is toe te passen. De beoogde norm specificeert vereisten voor een organisatie die haar activiteiten en resultaten op het vlak van SDG moet aantonen. Het voorstel gaat in op de potentiële voordelen van deze norm, zoals het tegengaan van SDG-washing, het behalen van SDG-doelen en een manier om te voldoen aan complianceverplichtingen zoals CSR en ESG reporting.

Commentaar en stemming



Samen met het United Nations Development Programme (UNDP) ontwikkelt ISO een eisenstellende managementsysteem-norm ISO 53001. Daarnaast wordt een richtlijn ontwikkeld voor implementatie van het managementsysteem in de vorm van een Public Available Specificiation (PAS: ISO 53002. Op korte termijn zullen de nationale normcommissies commentaar kunnen geven op een conceptversie van ISO 53001. Ook zal er gestemd worden ter goedkeuring van de richtlijn ISO 53002. Daarom is het heel interessant voor belanghebbenden om nu lid te worden van de nieuwe Nederlandse normcommissie.

Wat zijn de SDG?

De Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties omvatten een ambitieus actieplan om vrede en welvaart te bevorderen, armoede uit te bannen en de planeet te beschermen. Dit plan wordt wereldwijd erkend als onmisbaar voor de toekomstige duurzaamheid van onze wereld. Er zijn in totaal zeventien SDG-doelen. Meer informatie over de SDG en normen kunt u vinden op de website .

Waarom meedoen?

Deelnemen aan de normcommissie biedt veel voordelen. U kunt invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de norm, u maakt deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk van professionals en u bent als eerst op de hoogte van relevante ontwikkelingen en aankomende veranderingen. In november zal de Nederlandse normcommissie van start gaan.