Dit is het tijdperk van hybride werken. Werknemers van nu werken vanuit huis of vanuit een dynamische kantooromgeving en in veel gevallen vanuit beiden. Daarmee navigeren ze door verschillende settings, afhankelijk van de taak, het team en het tijdschema. Speciaal ontworpen voor deze nieuwe situatie, in samenwerking met drie toonaangevende design studio’s, past HÅG Tion moeiteloos bij elke werkplek. Of het nu de keukentafel, een speciale werkplek of een traditioneel kantoor is. Deze flexibliteit is te danken aan een breed scala aan kleur- en materiaalopties, gecombineerd met een lichtgewicht constructie die het makkelijk maakt om de stoel tussen ruimtes te verplaatsen. Het is Flokk’s meest duurzame bureaustoel tot nu toe

“Er is een grote vraag naar een stoel die past in jouw wereld, niet teveel ruimte in beslag neemt en zowel in een home office als een kantoor goed werkt..” – Oscar Narud, Hunting & Narud

De gezamenlijke visie van vier design studio’s

Trouw aan Flokk’s lange traditie van design samenwerkingen, is HÅG Tion het resultaat van een buitengewone samenwerking tussen het Flokk in-house design team en drie zeer gerespecteerde design studio’s: Oslo’s Anderssen & Voll; Zwitserse ontwerpers BIGGAME; en de in Londen gevestigde Noren Hunting & Narud.

Na uitgebreid onderzoek naar moderne werkplekken en thuiswerkgedrag ontwikkelde het internationale team een ergonomisch en esthetisch verfijnd bureaustoelconcept, dat gemakkelijk is aan te passen aan elke interieurstijl, ontworpen is voor een lange levensduur en – dankzij de ranke en slanke vorm – geschikt is voor zelfs de meest compacte home office. Elke studio voegde zijn eigen benadering, perspectief en vaardigheden toe aan het project. BIG-GAME bracht hun Centraal-Europese gevoeligheid en een speelse touch in. Ook speelden zij een belangrijke rol bij het integreren van beweging en flexibiliteit in het ontwerp.

Het gerenommeerde Scandinavische duo Andersen & Voll bood uitgebreide praktische expertise in meubeldesign, vorm en verfijning. Noorse expats Hunting & Narud staan bekend om krachtige verhalen, ambachtelijke esthetiek, oog voor kleur en vloeiend materiaalgebruik. De invloeden van alle drie zijn direct zichtbaar in het eindproduct, gecombineerd met Flokk’s eigen creatieve visie van een unieke stoel die groter is dan de som van alle delen.

Kleuren om persoonlijkheid en omgeving te complementeren.

De HÅG Tion is beschikbaar is een combinatie van hout, plastic en aluminium componenten, met of zonder armleggers en stoffering en een breed scala van kleuren, stijlen en afwerkingen. Dat geeft de mogelijkheid om ontwerpen te maken die perfect bij ieders persoonlijke stijl en ieder interieur passen.

Omdat de stoel zowel thuis als op kantoor moet kunnen worden gebruikt, zorgde het designteam ervoor dat HÅG Tion vooral esthetisch beter te personaliseren is dan gebruikelijk is op het gebied van werkplekinrichting. Zeven kleuren gerecycled post-consumer plastic zijn beschikbaar voor rugleuning en zitting, samen met vijf kleuren gelakt aluminium, twee aluminium afwerkingen en een breed scala aan stofferingsopties – waaronder stofferingen van Kvadrat, Gabriel, Camira en de Noorse wolproducent Gudbrandsdalens Uldvarefabrik. Dat geeft de gebruiker bijna eindeloze mogelijkheden om de stoel aan te passen met kleuren en texturen die passen bij hun eigen gevoel voor stijl waardoor ze hun werkruimte kunnen optimaliseren op de manier die zij het meest persoonlijk, inspirerend en productief vinden. Tion brengt kantoormeubilair naar het niveau van designmeubilair dat normaal gesproken wordt geassocieerd met wooninrichting.

“HÅG Tion is een stoel die niet te zakelijk, te steriel of te flauw mag aanvoelen. Veel te vaak worden kleuren van industriële producten uit een RAL-tabel gehaald, zonder dat er een verhaal bij hoort. Voor het palet van HÅG Tion vonden wij het belangrijk om ons te laten inspireren door huiselijke omgevingen en woningen. Om er zeker van te zijn dat de stoel deze kwaliteiten zou hebben, deden we onderzoek naar kleurpaletten en hebben we interieurs bestudeerd; van het Engelse erfgoed tot de moderne tijd. Het resultaat is een scala aan kleuren met een knipoog naar huiselijke omgevingen, dat de tand des tijds zal doorstaan.” – Amy Hunting, Hunting & Narud

Optimaal welzijn

Naast dat Tion mensen de vrijheid geeft om kleurcombinaties te kiezen die hun focus en stemming verbeteren, is HÅG Tion voorzien van het kenmerkende HÅG inBalance® bewegingsmechanisme: een ergonomische functie dat zowel comfort biedt als beweging en variaties in houding stimuleert. De stoel volgt alle bewegingen van het lichaam van de gebruiker en helpt hem actief te blijven zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit.

Flokk’s meest duurzame bureaustoel tot nu toe

Met HÅG Tion blijft Flokk de grenzen van duurzaam design verleggen. Het gebruik van kleurgesorteerd post-consumer plastic is een grote doorbraak, wat Flokk de mogelijkheid geeft om het kunststof kleurpallet – voorheen beperkt tot zwart – uit te breiden met verschillende kleuren.

Gemaakt met energie-efficiënte processen waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van gerecyclede en renewable materialen – inclusief 94% post-consumer plastic voor de zit- en rugschaal en 97-98% gerecycled aluminium voor het onderstel en de optionele armleuningen – heeft de stoel de laagste CO2-voetafdruk van alle bureaustoelen in het Flokk-portfolio en is het de meest duurzame stoel van het merk tot nu toe.

De houten modellen worden gemaakt van verantwoord gewonnen hout en de makkelijk te verwijderen stofferingsopties omvatten een verscheidenheid van duurzame stoffen, geselecteerd op het Ecolabel. Tot de beschikbare stoffen behoren zowel wol als gerecycled polyester, gekozen vanwege hun duurzaamheid en lange levensduur.

“HÅG Tion is baanbrekend in zijn benadering van materiaal: het is niet alleen ontworpen om lang mee te gaan, makkelijk te kunnen repareren en gemaakt van gerecyclede en renewable materiaal, maar ook de esthetiek van de materialen zet werkelijk een nieuwe standaard in de branche van kantoormeubilair.”

Zoals kenmerkend is voor Flokk producten, is HÅG Tion ontworpen zonder lijm, waardoor alle onderdelen kunnen worden gerepareerd of vervangen. De stoel heeft hierdoor een maximale levensduur. Een garantie van 10 jaar getuigt van de duurzaamheid van het ontwerp, en van Flokk’s toewijding aan het produceren van kwaliteitsmeubilair dat gemaakt is om lang mee te gaan.

“Met de introductie van kleurgesorteerd post-consumer plastic, is HÅG Tion baanbrekend. Het zet een nieuwe standaard voor het omzetten van afval in mooie producten van hoge kwaliteit. Met het hoogste aandeel gerecycled materiaal van alle Flokk-producten, is HÅG Tion een ware manifestatie van onze voortdurende inspanningen om nu al meerdere van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te behalen. Zoals bijvoorbeel het verwerken van 1500 ton gerecycled plastic in onze producten in 2025 en een gemiddelde van 60% gerecyclede materialen in ons hele portfolio in 2030.” – Atle Thiis Messel, Vice President Duurzaamheid, Flokk