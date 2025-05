Boeren die op een natuurinclusieve manier werken, lopen nog tegen te veel juridische barrières aan. Dat blijkt uit een rapport dat Partners for Innovation opstelde in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) in het kader van LIFE IP All4Biodiversity. Het vermeldt ook hoe die barrières kunnen worden weggenomen.

Zo’n 15% van de Nederlandse boerenbedrijven werkt in meer of mindere mate ‘natuurinclusief’ – waarbij veel aandacht wordt besteed aan het benutten, sparen en verzorgen van de natuur. Een aantal zaken staat de groei van meer natuurinclusieve bedrijven op dit moment nog in de weg, met name regelingen in de omgevingswet en de water- pacht- en mestwetgeving. Denk hierbij aan:

De aanleg en gebruik van landschapselementen, zoals boomgaarden en hagen, voor biodiversiteit kunnen in strijd kan zijn met de agrarische bestemming

Herplantplicht op dezelfde grond bij gekapte houtopstanden (bomen of struiken)

Te weinig mogelijkheden voor bestrijding van predatoren

Verbod op baggeren in bepaalde gebieden

Mogelijke conflicten met waterschappen bij het streven naar een nattere bodem

Verduurzaming in pachtcontracten wordt soms tegengehouden door machtige ‘grondkamers’

Verplichte mestinjecties en andere mestregels verslechteren de biodiversiteit en bodem

Toch zijn er oplossingen voor handen om bovenstaande belemmeringen weg te nemen, concludeert het rapport na gerichte onderzoeken van juristen en gesprekken met medewerkers van provincies. Mogelijkheden zijn onder andere:

Afspraken maken met waterschappen

Aanpassen van omgevingsverordeningen, in goed overleg met de provincies

Wijziging van de pachtwetgeving en het toepassen van specifieke criteria bij pachtcontracten door provincies