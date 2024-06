Guliz Talay, plantmanager van Dow Delfzijl, is tijdens het congres Chemelinqs24 uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2024. Zij is daarmee een jaar lang het boegbeeld van de Nederlandse procesindustrie.

Talay is plantmanager van de MDI-fabriek van Dow Chemical in Delfzijl. MDI is met polyol een belangrijke grondstof voor polyurethaan dat wordt toegepast in harde en zachte schuimen voor matrassen, meubels en isolatiematerialen. In 2021 en 2022 behaalde de fabriek de Best Performance Reliability Award.

Talay is trots op haar mensen en de veranderingen die ze proberen te maken. ‘Niet alleen bij Dow Delfzijl maar in de hele industrie. Allereerst de veranderingen op het gebied van de veiligheid. Als je kijkt naar de ongevallenstatistieken van 40 tot 50 jaar gelden en de huidige dan zijn de veiligheidscijfers sterk verbeterd. Als engineer, operator en plantmanager kunnen we een groot verschil maken.’

Daarnaast is ze zeer betrokken bij, zoals ze het zelf noemt, de duurzame industriële revolutie. Zo is het dak van de cold room van Dow vervangen door een dak met extra isolatie waardoor het energieverbruik aanzienlijk daalt en wordt dit jaar de eerste circulaire MDI, afkomstig van afval, verkocht.’

Talay is ervan overtuigd dat meer samenwerking nodig is om de toekomstige uitdagingen te overwinnen. ‘We moeten ophouden met concurreren en beginnen met samenwerken! Het gaat niet om persoonlijke successen of om Dow Chemical.’

Transitie

Guliz Talay nam het tijdens de verkiezing op tegen Marjan Rijckaert (Avient, Heerlen), René Stoel (Koole Tankstorage, Pernis) en Miguel Anento-Glim (Arlanxeo, Geleen). Alle kandidaten zijn zeer betrokken bij de transitie naar duurzame, emissieloze productie. Dat vraagt om veel flexibiliteit en creativiteit. De plantmanagers moeten niet alleen oog hebben voor de dagelijkse productie, efficiency en veiligheid, maar ook hun team meenemen in een snel veranderende wereld. Guliz Talay: ‘Als je kijkt naar de natuur dan zie je dat alles met elkaar samenhangt. Als plantmanager heb ik goede steun van de overheid nodig en van de universiteiten die mij de materialen bieden waarmee ik nieuwe circulaire bestanddelen kan maken.’

Verkiezing

De Plant Manager of the Year werd gekozen door internetstemmen (20 procent van de punten), stemmen van de bezoekers van het congres Chemelinqs (20 procent) en een jury (60 procent). Over Talay zei de jury het volgende: ‘Guliz Talay is ontzettend gepassioneerd over haar werk, de energie spat ervan af. Verduurzaming, diversiteit en inclusiviteit zijn grote thema’s voor haar. Daarnaast maakt ze zich niet alleen sterk voor fysieke veiligheid maar ook voor sociale veiligheid. Daarom is Guliz een terechte Plantmanager of the Year.’

De jury bestond uit de volgende personen: Wouter de Geest (Voorzitter), Manon Bloemer (VNCI), Anne Arkenbout (Nobian), Willem-Henk Streekstra (VOTOB), Roel Jolling (Sabic), Yolande Verbeek (EBN), Tessa de Koning Gans (UT) en Marc Dassen (Sitech).