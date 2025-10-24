Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) hebben GSES System (Global Sustainable Enterprise System) en Stichting Open House officieel hun strategisch partnerschap ondertekend. De samenwerking richt zich op het verduurzamen van de Nederlandse en internationale evenementenbranche door duurzaamheid meetbaar, verifieerbaar en transparant te maken. Open House krijgt een wereldwijde licentie, waarmee de impact van evenementen inzichtelijk gemaakt kan worden. Daarnaast werken de organisaties samen op het gebied van duurzaamheid om de negatieve voetafdruk te verkleinen en de sociaal maatschappelijke impact van evenementen te vergroten.

De ondertekening op ADE markeert het officiële vervolg op de eerdere aankondiging van de samenwerking tijdens het Beyond Barrier Lines event begin dit jaar, waar de organisaties hun gezamenlijke visie presenteerden voor een meer circulaire en datagedreven toekomst binnen de creatieve sector.

“De eventindustrie heeft enorme impact – zowel cultureel als ecologisch. Met deze samenwerking brengen we de kracht van data en community samen om echte, meetbare vooruitgang te realiseren,” zegt Kelly Ruigrok, CEO van GSES System.

“Door de tools van GSES te verbinden met de kennis, ervaring én slagkracht van Open House in de Nederlandse en internationale evenementenbranche, kunnen we de standaard zetten voor duurzame evenementen”, aldus Yoël Schuller, General Manager en expert Stichting Open House.

De samenwerking omvat het ontwikkelen en toepassen van een uniform duurzaamheidskader voor festivals, podia en culturele organisaties. Hiermee kunnen evenementenorganisaties hun impact, circulariteit en maatschappelijke waarde inzichtelijk maken via het GSES-platform, dat wereldwijd erkende meetmethodes biedt.

“Wat in Nederland begint, kan wereldwijd het verschil maken. We willen van deze samenwerking een Nederlands exportproduct maken: een model waarin duurzaamheid, innovatie en creativiteit elkaar versterken,” besluit Ruigrok.