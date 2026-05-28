Renault Trucks Nederland zet een strategische stap in de verdere uitbreiding van zijn dienstverlening met een white‑labelovereenkomst voor operationele lease van lichte bedrijfswagens met leasemaatschappij Ayvens. Met deze samenwerking biedt Renault Trucks zijn LCV-klanten – van grootzakelijk tot mkb en zelfstandigen – een aantrekkelijke, full-service leaseoplossing onder eigen merknaam, via het bestaande landelijke dealernetwerk.

De overeenkomst is officieel bekrachtigd door Jerome Berthelet, Managing Director Renault Trucks Nederland, en Louis Wyers, Director Partnerships & Retail bij Ayvens Nederland.

Sterke impuls voor elektrificatie en mobiliteitsoplossingen



Met deze samenwerking speelt Renault Trucks Nederland in op de snel veranderende mobiliteitsmarkt, waarin flexibiliteit, ontzorging en elektrificatie centraal staan. Dealers kunnen hun lichte bedrijfswagenklanten voortaan direct voorzien van een complete operationele leasepropositie, volledig geïntegreerd in het eigen aanbod.

Jerome Berthelet: “Met Ayvens als partner versterken wij onze positie in de Nederlandse markt aanzienlijk. Deze overeenkomst stelt onze dealers in staat om klanten een concurrerende en toekomstbestendige leaseoplossing te bieden, volledig in lijn met onze ambitie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen.”

Voordelen voor klanten en dealers



De samenwerking biedt duidelijke meerwaarde voor zowel Renault Trucks-dealers als hun lichte bedrijfswagenklanten:

, ondersteund door de Fast&Pro-belofte: klant centraal, maximale uptime, professionele 24/7-ondersteuning, inzet van Renault-specialisten en proactieve service met verlengde openingstijden. Landelijk dekkend servicenetwerk met 46 vestigingen in Nederland, voor optimale bereikbaarheid en continuïteit.

, ondersteund door de Fast&Pro-belofte: klant centraal, maximale uptime, professionele 24/7-ondersteuning, inzet van Renault-specialisten en proactieve service met verlengde openingstijden. Landelijk dekkend servicenetwerk met 46 vestigingen in Nederland, voor optimale bereikbaarheid en continuïteit.

Dankzij deze white-labelconstructie behouden dealers de regie over hun klantrelatie, terwijl zij profiteren van de lease-expertise en schaalgrootte van Ayvens.

Waarom Ayvens

Ayvens is een toonaangevende speler in de Nederlandse leasemarkt en heeft ruime ervaring in bedrijfswagenlease, wagenparkbeheer en het inrichten van bedrijfswagens. De leasemaatschappij onderscheidt zich door haar sterke focus op duurzame mobiliteit, waaronder brandstofefficiëntie, circulariteit en elektrisch rijden.

Louis Wyers, Director Digital Retail & Partnerships bij Ayvens in Nederland: “Renault Trucks heeft een duidelijke visie op duurzame mobiliteit en klantgericht ondernemen. Wij zijn trots dat wij met onze expertise in operationele lease en wagenparkbeheer samen op kunnen trekken in het verder verduurzamen van de mobiliteit in Nederland.”

Ayvens ondersteunt organisaties bij hun transitie naar duurzamere mobiliteit – van strategisch advies tot implementatie en operationeel beheer.

Gefaseerde uitrol via dealernetwerk

De nieuwe leasepropositie wordt gefaseerd uitgerold via het Renault Trucks-dealernetwerk. Klanten kunnen terecht bij hun lokale Renault Trucks-dealer voor advies, maatwerkoplossingen en offertes.

Met deze stap onderstreept Renault Trucks Nederland haar ambitie om niet alleen voertuigen te leveren, maar complete, toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame en rendabele bedrijfsvoering.

Foto: v.l.n.r. Etienne van der Heijden van Ayvens Nederland heeft al verschillende Renault Trucks-dealers bezocht. Tijdens het bezoek aan Van Dijk Trucks waren onder andere Jeroen Hogenstijn van Van Dijk Trucks en Jules Konings van Renault Trucks aanwezig.