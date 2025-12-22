Groningen heeft een officieel streekbroodje. Tijdens Winterwelvaart is afgelopen zondag het allereerste Broodje Grunn gekozen. Na weken van ontwikkelen, testen en proeven verkoos het publiek het broodje van Team 2 Biet tot winnaar. Het winnende recept, samengesteld met typische Groningse ingrediënten, is vanaf nu beschikbaar voor Groningse horecagelegenheden die een lokaal streekbroodje aan hun menukaart willen toevoegen.

Het Broodje Grunn is ontwikkeld om lokaal geproduceerd voedsel zichtbaarder én toegankelijker te maken. De afgelopen maanden werkten meerdere studententeams van Noorderpoort en de Hanze aan hun eigen interpretatie van een Gronings streekbroodje. Daarbij stond de herkomst van de ingrediënten centraal, net zoals de smaak, balans en originaliteit.

Na een intensief ontwikkeltraject bereikten twee teams de finale: Team Green en Team 2 Biet. Tijdens Winterwelvaart presenteerden zij hun broodjes, waar bezoekers beide varianten konden proeven en hun stem uitbrachten. Met een schaal vol broodjes gingen de finalisten in gesprek met het publiek: proeven stond centraal.

Broodje Grunn past binnen een bredere beweging waarin regio’s hun eigen streekproducten ontwikkelen, zoals het Rotterbammetje en Broodje Nimma. Het winnende broodje wordt opgenomen in het Groningse kookboek en is vanaf nu ook beschikbaar voor Groningse restaurants en andere horecagelegenheden. “Deze finale is geen einde, maar een begin,” aldus initiatiefnemer Maarten Groeneveld. “We willen laten zien dat lokaal eten ook gewoon heel lekker en toegankelijk is.”

Unanieme publiekskeuze

Na het stemmen was de uitslag duidelijk. Het publiek koos overtuigend voor het broodje van Team 2 Biet. Het winnende broodje bestaat uit rode biet, mosterd, rode ui, geitenkaas, aaierbalchips, appel en rucola. Bezoekers prezen vooral de balans tussen hartig en zoet en de uitgesproken Groningse smaken. Teamleden Feline Blokzijl, Ryana Grootbleumink, Thijn Lubbers en Benjamin van den Boogaard namen de prijs in ontvangst en mogen zich de makers noemen van het officiële Broodje Grunn.

Groningse samenwerking

Het project, geïnitieerd door BBENG, kwam tot stand dankzij een brede samenwerking tussen onder andere Hanze, Noorderpoort, De Broodjeszaak, FC Groningen, Gemeente Groningen, Marketing Groningen, Green Business Challenge, Pronk Stads- en terrascafé, Boer & Chef, Florentin Groningen, Smakenvan en Best Western Plus Hotel Groningen.

Volgens projectleider Maarten Groeneveld van BBENG draait het initiatief vooral om bewustwording. “Veel mensen staan er niet bij stil waar hun eten vandaan komt,” zegt hij. “Met dit broodje maken we de hele keten zichtbaar, van boer tot bakker, in één hap.”