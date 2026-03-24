Kriton breidt haar dienstverlening uit met een dedicated ESG & Resilience propositie. Tulay Gedik is benoemd tot Partner ESG & Resilience, verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling, uitvoering en groei van deze nieuwe praktijk.

Met deze stap speelt Kriton in op de toenemende vraag vanuit accountancykantoren en organisaties naar specialistische ondersteuning op het gebied van CSRD, ESG assurance en weerbaarheid. De rol van de accountant ontwikkelt zich daarbij steeds nadrukkelijker tot die van vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer, met duurzaamheid en lange-termijn waardecreatie als integraal onderdeel van strategie en governance.

Tulay Gedik brengt ruim 17 jaar ervaring in accountancy waarvan de afgelopen 5 jaar in ESG mee en is gespecialiseerd in het verbinden van duurzaamheidsvraagstukken aan strategie, risicomanagement en assurance. Zij was eerder werkzaam bij Deloitte waar zij als een van de eerste accountants in de auditpraktijk haar volledige tijd aan CSRD mocht besteden (lees: ), ook werkte ze mee in het opbouwen van de methodologie, de ESRS interpretaties, het opbouwen van teams, het opleiden van auditors in CSRD Assurance als het uitvoeren en coordineren van teams voor CSRD wave 1 bedrijven. Gedik is mede-auteur van het stappenplan voor de Dubbele Materialiteitsanalyse van de NBA en draagt via onderwijs, publicaties en podcasts actief bij aan kennisdeling binnen en buiten de accountancysector.

Strategisch kompas voor ESG en weerbaarheid

Binnen Kriton zal Gedik verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en uitrollen van een geïntegreerde ESG & Resilience dienstverlening, gericht op zowel accountantskantoren als organisaties die hun strategie toekomstbestendig willen maken.

De propositie richt zich op drie kerngebieden:

ESG Assurance support

Specialistische ondersteuning aan accountantskantoren bij CSRD-gerelateerde assurance opdrachten, inclusief vaktechnische verdieping, kwaliteitsborging en begeleiding van engagement teams.

ESG advies en weerbaarheid

Strategisch en praktisch advies aan organisaties en accountantskantoren die hun bedrijfsmodel willen versterken met ESG als stuurinstrument en resilience als resultaat.

Opleidingen, cursussen en intervisies

In-house en kantooroverstijgende workshops en intervisies gericht op CSRD, ESG en weerbaarheid, gericht op het versterken van kennis en consistentie in de markt.

Volgens Gedik is kennisdeling essentieel om de transitie te versnellen:

“De uitdagingen rondom duurzaamheid vragen om samenwerking over kantoormuren heen. Accountants hebben een sleutelrol in het versterken van vertrouwen in informatie en in het stimuleren van toekomstbestendige keuzes. Door kennis te delen en expertise te bundelen kunnen we de kwaliteit van ESG-informatie en besluitvorming structureel verhogen.”