Growy, de eerste commerciële vertical farm, kondigt aan dat het Amazon Web Services (AWS) heeft geselecteerd als voorkeurscloudprovider om voedsel te produceren op een duurzame en circulaire manier. De AWS Cloud stelt Growy in staat om vertical farm-initiatieven over de hele wereld te exploiteren door de operationele kosten te optimaliseren, grote startinvesteringen te vermijden, energieverbruik te minimaliseren en internationale uitbreiding te faciliteren in het komende jaar in regio’s zoals de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Door state-of-the-art technologie en data capturing software toe te passen, optimaliseert Growy natuurlijke processen op een circulaire manier. Zo leveren ze verse, gezonde en voedzame bladgroenten.

Om lokale, zero-waste, voedzame, betaalbare én smaakvolle producten te leveren, heeft Growy tools en mechanismen nodig voor het verzamelen en analyseren van data. Bij Growy worden alle gewassen binnen geteeld, onder kunstmatige omstandigheden van licht en temperatuur, in verticale lagen – wat resulteert in voedzame, gezonde groenten met een lange houdbaarheid. Om dat te bereiken werkt Growy samen met INFO, die helpt bij de ontwikkeling van een AWS serverless microservice-architectuur om een flexibel, schaalbaar en kosteneffectief systeem te realiseren.

Door gebruik te maken van AWS Lambda, Amazon Dynamo DB en AWS IoT is Growy in staat om het volledig geautomatiseerde vertical farming proces zorgvuldig te besturen op elk moment in de groei van een gewas, de zogenaamde groeicyclus. Tijdens elke groeicyclus worden zo’n 100.000 datapunten en zo’n 1000 foto’s gegenereerd door volledige automatisering en 100% gebruik van AWS services. De combinatie van IoT, sensoren, slimme robots en zeer nauwkeurige data over de planten en de omgeving creëert de ideale omstandigheden om bladgroenten op een zo duurzaam mogelijke manier te telen.

“Door alle processen in onze vertical farm te automatiseren, kunnen omstandigheden individueel in elke laag van de klimaatcellen beïnvloed worden. Dit zorgt ervoor dat we zeer efficiënt bladgroenten kunnen telen, terwijl we ook de voedingswaarden, structuur en smaak kunnen controleren en consistent hoge kwaliteit produceren. Samenwerken met AWS betekent dat er geen servers beheerd hoeven te worden en er geen ongebruikte resources zijn, wat resulteert in volledige traceerbaarheid en betrouwbaarheid voor elke Growy groeicyclus terwijl we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen en kosten besparen,” zegt Ard van de Kreeke, oprichter en farmer bij Growy.

Over Growy

Growy is een scale-up onderneming in commerciële vertical farming, gevestigd in Amsterdam, Nederland. Gericht op vitaminen, smaak en voedingswaarden, produceert Growy bladgroenten bijna autonoom, zonder menselijke tussenkomst en circulair door organisch afval om te zetten in voedingsstoffen, energie en water voor de farm. Slimme innovatie helpt Growy met hun wereldwijde missie om bladgroenten en verse kruiden centraal te stellen tijdens de lunch, het diner, of als snack alternatief.