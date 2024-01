Ocorian gaat een samenwerking aan met het Nederlandse bedrijf Treety om flexibele ESG-rapportage, analyses en training te bieden voor klanten van fund services.

Naar aanleiding van de toenemende regelgeving en focus op ESG-disclosures binnen de private markten, kondigt Ocorian met trots haar strategische samenwerking aan met Treety. Deze samenwerking speelt in op de groeiende behoefte aan op maat gemaakte ESG-rapportages, gedreven door vereisten van regelgevers zoals EU SFDR en UK SDR, evenals de groeiende vraag van investeerders naar impact kapitaal.

In samenwerking met Treety, een toonaangevende ESG SaaS-oplossing gespecialiseerd in private markten, biedt Ocorian fund services nu een uitgebreid scala aan tools aan haar klanten, waaronder impact dashboards en analyses, duurzaamheidsrisico mapping, SFDR-bijlages en disclosures, en ESG/Impact dataverzameling en goedkeuringsprocessen. De samenwerking biedt de klanten van Ocorian’s fund services een flexibele oplossing die naadloos aansluit bij hun specifieke fondstypes, activaklassen en kadervereisten, terwijl complexiteit op schaal efficiënt wordt beheerd.

Yegor Lanovenko, Co-Head of Fund Services bij Ocorian, zei: “ESG-overwegingen worden steeds meer geïntegreerd in alle aspecten van de private markten, tegen de achtergrond van een steeds complexer regelgeving landschap. Over verschillende activaklassen heen kan de behoefte aan regelmatige gegevensverzameling, gedetailleerde benchmarkanalyse en op maat gemaakte rapportage op portefeuille- en activa niveau snel operationeel complex en handmatig worden. De samenwerking met Treety biedt onze fund services klanten hiervoor een flexibele oplossing, met een eigen platform dat direct kan worden afgestemd op de exacte fonds-, activaklasse- en kadervereisten, en tegelijkertijd complexiteit op schaal aanpakt. In combinatie met de expertise van het team van Treety en hun oprechte passie voor het vereenvoudigen van ESG in private assets, is dit een oplossing die natuurlijk aansluit bij de benadering van Ocorian om waarde te ontsluiten voor onze klanten via expertise en technologie-geactiveerde diensten.”

Mike van Wijhe, medeoprichter en CCO bij Treety, zei: “We zijn verheugd om onze samenwerking met Ocorian officieel te lanceren en de krachten te bundelen met een vooraanstaande wereldwijde leider in fondsdiensten. De opkomst van ESG, impact en gerelateerde duurzaamheidsregelgeving in de financiële sector heeft geleid tot een noodzakelijke maar vaak complexe reeks nieuwe uitdagingen die Treety de afgelopen jaren heeft toegewijd om op te lossen voor gerespecteerde vermogensbeheerders over de hele wereld. Het leveren van het platform en de diensten van Treety via Ocorian stelt klanten van haar fondsdiensten in staat om naadloos in te spelen op de behoeften van de huidige investeerders, met een allesomvattend ESG- en impact-bedrijfssysteem dat niet alleen voldoet aan de steeds veranderende regelgeving zoals SFDR (Artikel 6/8/9) en SDR, maar klanten ook in staat stelt verder te gaan dan de standaardvereisten en hun eigen ESG- en impactkaders met volledige flexibiliteit te gebruiken. Voor een organisatie van het kaliber van Ocorian om onze voortdurende toewijding te erkennen en te vertrouwen, is een uitbreiding van onze missie waar we vol vertrouwen en enthousiast op willen leveren, en we zijn verheugd om de partner van Ocorian te zijn bij het bereiken van die missie.”

Over Ocorian Fund Services

Het fund services team van Ocorian levert operationele uitmuntendheid op het gebied van fondsadministratie, AIFM, bewaarneming en boekhoudkundige diensten aan ’s werelds grootste financiële instellingen, evenals dynamische startende fondsbeheerders en boutique-kantoren. Het team van meer dan 300 specialisten op het gebied van fondsen werkt over alle belangrijke activaklassen van alternatieve beleggingsfondsen zoals private equity, onroerend goed, infrastructuur, schuld en durfkapitaal, terwijl het gespecialiseerde team voor Islamitische Financiën een toonaangevende aanbieder is van Sharia-compatibele investeringsstructuren.

Over Treety

Treety richt zich op de behoeften van vooruitstrevende fondsbeheerders om de complexiteiten en uitdagingen aan te pakken die worden veroorzaakt door een snel evoluerend nieuw paradigma van ESG-overwegingen, duurzaamheidsrisico’s, impactkwantificering en nieuwe regelgevende vereisten.

Via een zeer flexibel end-to-end ESG- en impact-bedrijfssysteem en deskundige diensten stelt Treety fondsbeheerders in staat om moeiteloos impact, duurzaamheidsrisico’s en betrokkenheidsactiviteiten te kwantificeren, te verzamelen en te rapporteren voor alle soorten investeringen, vooral voor fondsen met een toenemende focus op ESG & impact.

Of het nu gaat om het ondersteunen van due diligence bij investeringen, formele rapportage & naleving, of ESG/Impact-prestatievergelijking, Treety past best practices toe, deskundige kennis, de nieuwste ontwikkelingen in technologie en machinaal leren om voorop te blijven in dit relatief nieuwe en zich ontwikkelende paradigma en onze klanten de ideale oplossing bied.

De klanten van Treety strekken zich uit over de hele wereld, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Singapore, Japan en de Verenigde Staten.

Foto: Hatim Baheranwala en Mikevan Wijhe, founders van Treety