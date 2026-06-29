De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over het stikstofpakket dat het kabinet vandaag presenteerde. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “Heel goed dat er na jaren stilstand grote en geloofwaardige stappen gemaakt worden om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Als alles wordt waargemaakt en in combinatie met de ruimte die Europa biedt voor ontheffingen, worden duurzame energiebedrijven en netbeheerders ermee in staat gesteld projecten te realiseren die bijdragen aan de oplossing: stikstofreductie”.

Bedrijven die werken aan duurzame energie(infra)projecten worden flink belemmerd door de stikstofcrisis. In het minste ernstige geval lopen projecten vertraging op, maar ze komen ook stil te liggen, zoals bij geothermie of groen gas. Dat is extra wrang, omdat energieprojecten die een kleine hoeveelheid stikstof uitstoten bij de bouw een veelvoud aan stikstof, CO2 en andere emissies reduceren over hun gehele levensduur.

De voorstellen die de Europese Commissie eind vorig jaar in het Grids Package deed, bieden kansen. De Commissie stelt onder meer om de uitbreiding van elektriciteitsinfrastructuur vrij te stellen van de stikstofregels. Het is bemoedigend dat het kabinet, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, nu al werk maakt van de Nederlandse implementatie van dat Europese pakket. Nog beter zou het zijn als deze vrijstelling ook zou gaan gelden voor waterstofinfrastructuur en duurzame energieproductie. Van der Gaag: “Terecht wijst het kabinet erop dat er niet geshopt moet worden uit dit pakket. We komen immers van heel ver en het kaartenhuis valt of staat met elke maatregel. Zo zullen rechters er ook naar kijken. Ook industrie en mobiliteit staan flink aan de lat. Wij als duurzame energiesector zullen onze bijdrage leveren door zoveel mogelijk projecten te realiseren die de uitstoot omlaag brengen en deze bovendien zoveel mogelijk uitstootvrij te bouwen. Het extra budget dat voor schoon bouwen is uitgetrokken helpt daarbij”.

Overheid en markt slaan handen ineen voor extra groen gas

Groen gas helpt de uitstoot van stikstof en broeikasgassen te verminderen en biedt tegelijkertijd boeren nieuwe verdienmogelijkheden. Met de bijmengverplichting voor groen gas in het verschiet, is het des te belangrijker dat de productie vlotgetrokken wordt. De NVDE is verheugd dat het kabinet samen met de landbouw- en energiesector werk wil maken van een versnelde productie van groen gas uit mest. Het kabinet pakt de handschoen van onder meer LTO Nederland, Rabobank en de NVDE op. Van der Gaag: “Over tien jaar kunnen we de helft van de overtollige mest van dat moment verwerken tot groen gas, waarmee we bovendien de uitstoot van stikstof halveren. Weer een mooi voorbeeld van oranjegroene energie, van eigen bodem”.

Het gezamenlijke aanbod, waarbij ook NVDE-leden Platform Groen Gas, Gasunie, Eneco, Vattenfall, Alliander en Enexis zijn aangesloten, heeft de ambitie groen gasproductie de komende tien jaar te verdrievoudigen. Om deze versnelling mogelijk te maken zijn duidelijke randvoorwaarden vanuit de overheid nodig. We zijn blij dat het kabinet werk zegt te maken van onder meer snellere vergunningverlening, ruimte voor installaties en extra regie.