Kunnen wij helpen de kans op hittegolven te verlagen en Nederland sneller van het ‘stikstofslot’ te halen? Bestsellerauteur Karen Romme denkt van wel. Afgelopen week verscheen het boek 1001 stapjes naar een klimaatvriendelijker leven. Daarin laat Karen Romme zien hoe consumenten zelf kunnen bijdragen aan oplossingen voor klimaat, stikstof en andere maatschappelijke uitdagingen.

Sinds eind mei laten meerdere hittegolven ons voelen hoe groot de gevolgen van de steeds sneller opwarmende aarde voor Europa zijn. Maar dat is niet de enige uitdaging waar we samen voor staan. Ook met onder andere de stikstofuitstoot, biodiversiteit, waterkwaliteit, grondstoffen en energietransitie gaat het niet goed. Met haar boek wil Karen Romme ons anders laten kijken naar onze tien grootste uitdagingen en ons helpen andere keuzes te maken.

Een boek met 1001 vragen en antwoorden

We worden bedolven onder een enorme hoeveelheid klimaatcijfers en angstscenario’s over ons drinkwater, PFAS, pesticiden, kankerverwekkende stoffen, plastics en afval. En we zien als consument niet meer hoe productie- en handelsketens het klimaat en de maatschappij veel zwaarder belasten dan we vaak denken. Omdat bijna niemand de tijd en energie heeft om zich in al die onderwerpen te verdiepen, trok de auteur twee jaar uit om dat te doen. In dit positieve boek legt ze uit voor welke uitdagingen we staan, wat er al gebeurt, welke ketens ons leven bepalen en hoe wij het klimaat kunnen helpen.

Onze boeren zijn te belangrijk om alleen aan de politiek over te laten

Hoewel Wageningen University & Research deze week meldde dat de rol van Nederlandse boeren voor de voedselzekerheid in de wereld minder belangrijk is dan vaak gedacht, zijn onze boeren wel essentieel om in Europa zelfvoorzienend te zijn op voedselgebied. Maar de rol van boeren in onze maatschappij is veel groter dan alleen die van voedselproducent. Het boek legt uit wat boeren nog meer doen, hoe ons basisvoedsel wordt geproduceerd, hoe groot de rol is van de producenten van bestrijdingsmiddelen en kunstmest én van de voedingsindustrie. En wat wij kunnen doen om boeren te helpen hun weg naar een duurzame toekomst te versnellen.

Handelingsperspectief en een keuzemenu voor consumenten

We hebben niet 1 miljoen Nederlanders nodig die zich afzonderen en hun klimaatbelasting naar nul brengen, maar 18 miljoen Nederlanders die bereid zijn op allerlei gebieden veel stapjes te zetten. En we hoeven niet allemaal dezelfde dingen te doen. Daarom bestaat het grootste deel van het boek uit praktische keuzes rondom klimaatvriendelijker eten, drinken, wonen en kopen. Zo kunnen lezers, op basis van de geboden kennis, zelf bepalen welke kleine en grote stappen bij hen passen. Daarmee wordt het gemakkelijker om die stappen ook daadwerkelijk te zetten.

Over de auteur

Karen Romme (1965) zag het klimaat, onze maatschappij en ons gedrag de afgelopen decennia langzaam veranderen. Na een korte carrière in de mode runde ze de afgelopen dertig jaar meerdere bedrijven in verschillende sectoren. Ze was columnist voor onder andere Het Financieele Dagblad en schreef sinds begin deze eeuw zestien boeken over ondernemen en marketing. Daaronder de bestsellers over Calimeromarketing; eerlijke en authentieke marketing voor ondernemers. Daarvan werden meer dan 70.000 exemplaren verkocht.

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