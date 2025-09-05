Batterijspecialist Intercel vierde donderdag 4 september met succes de officiële opening van de grootste Nederlandse productiefaciliteit voor maatwerk lithiumaccu’s en energieopslagsystemen. Tijdens het evenement kregen leveranciers, klanten en partners een exclusief kijkje achter de schermen bij het productieproces in de splinternieuwe fabriek aan de Oudeweg in Haarlem. Volgens CEO van Intercel, Vincent Kleintjens, was de dag een groot succes.

De fabriek, die in mei al operationeel werd, stelt Intercel in staat om maandelijks meer dan 200 geavanceerde batterijsystemen te assembleren. Daarmee speelt het bedrijf een belangrijke rol in de elektrificatie van voertuigen, machines en gebouwen en ondersteunt het de groeiende vraag naar betrouwbare batterijoplossingen in Europa.

Veilig en schaalbare batterijoplossingen

Vincent benadrukt het belang van deze stap: “De opening van onze nieuwe fabriek is een mijlpaal voor Intercel én voor de energietransitie. Het was geweldig om zoveel klanten, leveranciers en partners te ontvangen en te laten zien hoe wij innovatieve en schaalbare batterijoplossingen ontwikkelen. Met deze uitbreiding kunnen we Europa voorzien van de opslagsystemen die de toekomst vragen.”

Volledig in Nederlands beheer

De nieuwe fabriek beslaat ruim 8600 vierkante meter en beschikt over een modulaire assemblagelijn voor efficiënte en flexibele productie. Alles, van ontwerp en besturingstechnologie tot behuizing, wordt in Nederland ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat cruciale data binnen Europa blijft, wat een belangrijke meerwaarde biedt op het gebied van cybersecurity.

Ook op het gebied van veiligheid zet Intercel nieuwe standaarden. De fabriek voldoet aan de strengste veiligheidsnormen, waaronder PGS 37-2, en beschikt over speciale batterijkluizen en een geavanceerd brandbeveiligingssysteem met een waterreserve van 400.000 liter.

Blik op de toekomst

De opening volgt kort na het samengaan met Wetac, waarmee de basis is gelegd voor de toekomstige Intercel Group. Vanaf 2026 verwacht de groep een omzet van 90 miljoen euro en een team van ruim 150 medewerkers. Met toenemende internationale interesse uit Europa zoals Duitsland, België en Scandinavië zet Intercel de volgende stap in haar Europese groeistrategie.