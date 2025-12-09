Met een subsidie van ruim € 20 miljoen van RVO en een totaalbudget van meer dan € 30 miljoen gaat het project SLDBatt van start. Het is het grootste R&D-project in Nederland op het gebied van lange-duur opslag (Long Duration Energy Storage, LDES) van duurzaam opgewekte elektriciteit.

SLDBatt maakt deel uit van het Nationaal Groeifonds-programma Material Independence & Circular Batteries en draagt bij aan het versterken van de Nederlandse maakindustrie in de mondiale batterijketen, met duurzaamheid, minder afhankelijkheid van schaarse materialen en circulariteit als speerpunten.

De energietransitie vraagt niet alleen om meer duurzame opwek, maar ook om oplossingen om energie langer op te slaan. Batterijtechnologie voor opslag tussen 8 en 100 uur speelt hierin een sleutelrol, onder andere om netcongestie te verminderen en de energiezekerheid te vergroten.

Uniek Nederlands consortium voor batterijtechnologie

Voor SLDBatt is een driejarig projectplan opgesteld door een breed Nederlands consortium. Innovatieve startups zoals AQUABATTERY, Elestor en Exergy Storage werken daarin samen met industriële partners zoals Nobian en energiebedrijf RWE, plus drie technische universiteiten, een hogeschool en andere kennispartners. Zo worden technologische ontwikkeling, praktijktesten en kennisverspreiding in de hele batterijwaardeketen geborgd.

Guido Mul (Universiteit Twente), hoofdaanvrager: “Het SLDBatt-consortium is een belangrijke motor voor de ontwikkeling en opschaling van kostenefficiënte en maatschappelijk verantwoorde technologie voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Met deze subsidie kan het consortium belangrijke stappen zetten in de doorontwikkeling en verbetering van verschillende technologieën. Bovendien maakt deze subsidie het mogelijk het beste implementatiescenario voor elke technologie te bepalen, bijvoorbeeld om netcongestie te voorkomen of de Nederlandse industrie te verduurzamen.”

Hylke van Bennekom, CEO Elestor: “Dit is een unieke samenwerking tussen kennisinstituten en marktpartijen die het mogelijk maakt om disruptieve batterijtechnologieën – cruciaal voor het oplossen van bijvoorbeeld netcongestie en energiezekerheid – versneld commercieel beschikbaar te maken. We kunnen niet wachten om samen met de partners aan de slag te gaan en de technologieontwikkeling daadwerkelijk te versnellen.”

Jiajun Cen, CEO AQUABATTERY: “Dit project bouwt de kennis, technologie en demonstratiesystemen voor de commercialisering van lange-duur batterijen en positioneert Nederland als koploper in duurzame energieopslag voor Europa en daarbuiten. Het weerspiegelt ook de Nederlandse en Europese strategie voor energiezekerheid met circulaire en onafhankelijke materiaalontwikkeling voor een kritische energietechnologie. We zijn trots deel uit te maken van deze samenwerking om de marktrijpheid van onze duurzame batterijtechnologie te versnellen en bij te dragen aan een nieuwe, strategische industrie.”

Over SLDBatt

SLDBatt staat voor Sustainable Long Duration Battery Technology en werd gevormd naar aanleiding van de Groeifondsaanvraag Material Independence & Circular Batteries, gecoördineerd door het Battery Competence Cluster NL (BCC-NL). Het project richt zich op duurzame batterijsystemen die energie tot 100 uur kunnen opslaan — een noodzakelijke stap om variabele hernieuwbare energie betrouwbaar beschikbaar te maken.

BCC-NL coördineert SLDBatt en fungeert als katalysator voor verbinding en versnelling binnen de Nederlandse batterijwaardeketen. Oost NL is mede-initiatiefnemer van BCC-NL en levert via Elena Sbenghea, business developer bij Oost NL, een belangrijke bijdrage. Zij is binnen BCC-NL thematrekker Long Duration Batteries. De toekenning van SLDBatt is daarmee een belangrijke mijlpaal in een traject dat al drie jaar wordt opgebouwd.

