LeydenJar heeft de Peter Wennink Tech Award 2026 gewonnen, een prijs van FME voor technologische doorbraken met economische en maatschappelijke impact in sectoren die werken aan oplossingen voor grote uitdagingen. De award werd uitgereikt door juryvoorzitter en voormalig ASML-topman Peter Wennink tijdens het 75-jarig jubileum van FME in het Louwman Museum in Den Haag.

LeydenJar ontwikkelt silicium-anodes voor lithium-ionbatterijen, waarmee de energiedichtheid met 50 tot 70 procent kan toenemen. Dat maakt batterijen krachtiger, sneller oplaadbaar en duurzamer, met groot potentieel voor toepassingen in elektrische mobiliteit en energieopslag.

De deeptech‑scale‑up behoort tot een selecte groep spelers wereldwijd die zuiver silicium commercieel toepassen in batterij‑anodes en neemt daarmee een sterke positie in binnen de ontwikkeling van Europese batterij- en energieopslagtechnologie. Het bedrijf is voortgekomen uit onderzoek van TNO en is gevestigd op het Leiden Bio Science Park.

“Innovatie gaat over de stap van idee naar toepassing en uiteindelijk naar impact”, aldus Peter Wennink. “LeydenJar vertaalt fundamenteel onderzoek naar een industriële toepassing met sterk marktpotentieel en een grote aantrekkingskracht op talent. In een batterijmarkt die snel groeit door elektrificatie maken innovaties van dit type het verschil en versterken zij het verdienvermogen en de technologische positie van Nederland en Europa.”

“Deze prijs is een prachtige erkenning voor het werk van ons team en het potentieel van onze technologie”, reageert Christian Rood, CEO en medeoprichter van LeydenJar. “Met de opening van onze eerste commerciële fabriek in Brainport Eindhoven zetten we de volgende stap naar opschaling, zodat we een nieuwe generatie AI gedreven apparaten mogelijk maken. Daarmee laten we zien dat Nederlandse deeptech naast semicon ook nieuwe kansen biedt in batterijtechnologie.”

“Technologie bepaalt onder meer de energievoorziening, mobiliteit, veiligheid en economische kracht van vandaag en vormt het fundament onder onze welvaart van morgen. De genomineerden laten zien dat Nederland technologie van wereldniveau kan ontwikkelen en toepassen”, stelt Theo Henrar, voorzitter van FME. “Landen die technologie ontwikkelen en produceren bepalen hun economische en geopolitieke positie. Dat vraagt blijvende investeringen in opschaling en technisch talent.”

Naast LeydenJar waren AQUABATTERY en PAL-V genomineerd. AQUABATTERY ontwikkelt technologie voor grootschalige energieopslag in zoutwateroplossingen, als alternatief voor schaarse grondstoffen. PAL-V werkt aan de eerste gecertificeerde vliegende auto en creëert daarmee een nieuwe mobiliteitscategorie voor toepassingen waar snelheid en bereikbaarheid essentieel zijn. Samen laten deze innovaties zien hoe de Nederlandse technologische industrie werkt aan oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

Over de Peter Wennink Tech Award

De Peter Wennink Tech Award werd in 2024 gelanceerd en destijds toegekend aan de naamgever zelf, als erkenning voor zijn enorme bijdrage aan de technologische industrie in Nederland. De prijs wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Daarmee markeert FME de stap van erkenning van technologisch leiderschap naar het zichtbaar maken van concrete innovaties die markten kunnen veranderen. De prijs gaat naar een bedrijf dat zich onderscheidt door een technologische doorbraak met aantoonbare impact op markt en toepassing.

Foto: Mark Prins