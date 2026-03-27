Hogeschool Rotterdam ontvangt een subsidie voor vervolgonderzoek in het project Urban Mining: het terugwinnen van schaarse materialen zoals goud, koper, zilver, palladium en iridium uit afgedankte printplaten en andere elektronische onderdelen.

Wereldwijd gebruiken we steeds meer elektronica. In bijna alle elektronische apparaten zitten printplaten, die zijn gemaakt van kunststof en verschillende soorten metalen, waaronder belangrijke en zeldzame materialen. Vaak wordt er nog geen rekening gehouden met de waarde van deze materialen. Als de printplaten worden afgedankt, gaan ze de shredder in. Hierdoor gaan veel waardevolle grondstoffen verloren.

Door selectief onderdelen van printplaten te verwijderen met slimme robots, kunnen we deze grondstoffen behouden en opnieuw inzetten. De subsidie geeft de opleidingen Chemie en Werktuigbouwkunde de ruimte om het onderzoek naar vernieuwende methode voor materiaalterugwinning verder te verkennen.

Duurzame wereld

Urban Mining is een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie. De materialen die in printplaten zitten, zijn schaars, kostbaar en vaak lastig te delven vanwege geopolitieke of ecologische omstandigheden. Lodewijk Voorhoeve, docent-onderzoeker: “Door de methode van selectieve terugwinning, verminderen we de afhankelijkheid van primaire grondstoffen en dragen we bij aan een duurzamere wereld. Het komt toevallig zo uit, maar wat dat betreft is het passend dat de subsidie is toegekend vlak voor de start van de Week van de Circulaire Economie.”

Samenwerking

Hogeschool Rotterdam werkt in het project intensief samen met het bedrijfsleven als kennis- en praktijkpartner. Voorhoeve: “Met hen, en natuurlijk ook met onze studenten, bedenken we steeds wat een betere techniek is. Je merkt dat innovaties versnellen door deze manier van samenwerken. Dit multidisciplinaire werken levert echt meerwaarde op.”

Door een KIEM Hightech‑subsidie van Regieorgaan SIA is het mogelijk om docent-onderzoekers een jaar lang structureel in te zetten en materialen aan te schaffen. De onderzoekers gaan onder andere het detectie- en verwijderingsproces verder ontwerpen, Ook Auto Recycling Nederland (ARN) en recyclingbedrijf Mirec dragen aan de subsidie bij. ARN wil graag weten hoeveel de materialen in printplaten waard zijn, omdat ze verwachten dat sloopauto’s in de toekomst meer elektronische onderdelen bevatten. Mirec zoekt naar nieuwe scheidingsmanieren van printplaten, waardoor waardevolle materialen niet verloren gaan.