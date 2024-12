Groningen Seaports gaat een investering doen van 9,8 miljoen euro voor het realiseren van een walstroominstallatie aan de zware ladingkade en de zuidzijde van de Beatrixhaven in de Eemshaven. Daar heeft het algemeen bestuur van Groningen Seaports 20 december mee ingestemd. Door walstroom beschikbaar te hebben, doet het havenbedrijf een volgende stap in het realiseren van schone scheepvaart in de haven. Daarnaast is er een toenemende vraag naar de beschikbaarheid van walstroom in de haven. Voor het project heeft Groningen Seaports een subsidie gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De IMO (International Maritime Organisation) heeft ambities om wereldwijd een bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde. Om de gestelde doelen te behalen, is het gebruik van walstroom in de havens cruciaal. Ook vanuit de EU is met de maatregelen in de Green Deal een duidelijke rol weggelegd voor de maritieme sector in het beperken van de verdere opwarming. Daarnaast is er vanuit de offshore sector toenemende aandacht voor verduurzaming. Om deze partijen in de toekomst te bedienen, is de aanleg van een walstroominstallatie noodzakelijk.

Groningen Seaports’ CEO Cas König: “Wij streven naar een toekomst waarin duurzame havenfaciliteiten centraal staan. De investering in walstroom past bij onze havenvisie, waarin is opgenomen dat schone schepen de haven bezoeken. Een belangrijk onderdeel van de strategie voor schone scheepvaart is het aanbieden van walstroom. Daarnaast bieden we met deze stap onze klanten in de offshore en andere sectoren de mogelijkheid om hun milieuprestaties te verbeteren. Samen bouwen we aan een groene toekomst voor onze havens en onze regio”.

Met het genomen besluit is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. De vervolgstappen bestaan uit het verder ontwerpen en aanbesteden van de walstroominstallatie. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn gepland voor 2025. De verwachting is dat halverwege 2027 de aanleg gereed is en de schepen gebruik kunnen maken van deze installatie.

Foto: Groningen Seaports