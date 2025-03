Het Toezichthoudend orgaan van het havenbedrijf stelde Cas König aan als de nieuwe CEO van North Sea Port. Cas König, met uitgebreide ervaring in duurzaamheid, economie en als huidige CEO van Groningen Seaports, start zijn eerste dag op 2 juni.

Cas König kent een ruime ervaring in het internationale bedrijfsleven en bestuursfuncties. Hij heeft een bijzondere affiniteit met milieuvraagstukken, gezondheid en veiligheid in relatie tot economische activiteiten. Zijn uitdaging ligt vooral op het snijvlak van duurzaamheid en economie. Voor zijn aanstelling bij North Sea Port was hij meer dan zeven jaar CEO bij Groningen Seaports. Cas König volgt de vorige CEO Daan Schalck op.

Met de benoeming van Cas König voor zes jaar gaat een nieuw hoofdstuk voor het havenbedrijf North Sea Port en de havengemeenschap van start. North Sea Port is als negende zeehaven een van Europa’s belangrijkste havens. Als grensoverstijgende haven, sinds 1 januari 2018, strekt het zich 60 kilometer lang uit van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen, tot het Belgische Gent 32 kilometer landinwaarts.

Internationale ambities en uitdagingen

Cas König treedt aan in een periode waarin havens naast een economische rol meer en meer een maatschappelijke functie hebben. De haven speelt niet enkel een sleutelrol in de vergroening van de industrie en het versterken van de logistieke keten in Europa. Innovatie, infrastructuurontwikkeling en internationale concurrentie zijn eveneens uitdagingen waar hij zich op zal richten. Daarnaast blijft samenwerking met bedrijven en overheden essentieel voor de verdere groei van de haven – zowel op regionaal, nationaal als internationaal vlak.

“Ik heb altijd met grote bewondering gekeken naar hoe de fusie tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports, met Vlissingen en Terneuzen, tot stand is gekomen en is geëvolueerd. Als CEO van Groningen Seaports heb ik de Nederlands-Vlaamse zeehaven North Sea Port van dichtbij leren kennen. Een prachtige haven met zeer diverse bedrijven. Een bloeiende en boeiende haven met geweldige kansen, maar ook met enorme uitdagingen. Het is een grote eer om deze prachtige stap in mijn carrière te kunnen maken. Ik kijk ernaar uit om spoedig in contact te treden met klanten, aandeelhouders en allen die tot de havengemeenschap behoren. Daar hoort ook de omgeving van de haven bij.” König woont nu nog in de omgeving van de stad Groningen. “We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een geschikt huis ergens in de buurt van de haven”, aldus de nieuwe CEO.

“Cas König deelt de visie van de aandeelhouders om als Europese tophaven verder in te zetten op duurzaamheid en economische ontwikkeling, en dit binnen een behapbaar financieel kader”, zegt voorzitter van het Toezichthoudend orgaan Pieter van Geel. “De internationale ambities staan hierbij centraal. North Sea Port wil zijn positie in Europa nog verstevigen en dat is meteen een grote uitdaging binnen een wijzigende geopolitieke wereld”, vult ondervoorzitter Sofie Bracke aan.

Nieuw strategisch plan

Op 2 juni 2025 zal Cas König officieel zijn functie als CEO opnemen. Hij zal nauw samenwerken met het Toezichthoudend orgaan, het bestuur en alle stakeholders om de langetermijnambities van North Sea Port te realiseren. Een nieuw strategisch plan voor North Sea Port tegen het einde van het jaar zal daarbij richtinggevend zijn. North Sea Port staat als negende zeehaven in Europa immers voor 106.000 (in)directe banen. Inzake toegevoegde waarde is de haven de Europese nummer drie. De 550 bedrijven in het havengebied zorgen voor welvaart in de regio en de economische en duurzame ontwikkeling van Nederland, Vlaanderen, België en Europa.